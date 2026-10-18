Van Miami naar Gilze-Rijen: het bijzondere verhaal van een Texan

Eerder deze maand vierde de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) op Gilze-Rijen dat tachtig jaar geleden de T-6 Harvard bij de Koninklijke Luchtmacht in dienst kwam. Voor dit evenement kwamen niet minder dan zeven vliegende Harvards bijeen op de thuishaven van de KLuHV. Up in the Sky sprak met twee eigenaren van buitenlandse Harvards: Vincent Carpentier uit België en Thomas Raith uit Duitsland.

Theo ten Haaf, voorzitter van de KLuHV, zei eerder dat het type als lesvliegtuig enorm belangrijk is geweest. ‘De Harvard heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van de luchtvaart, zowel in de Tweede Wereldoorlog als daarna. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er geen geallieerde vlieger geweest, die niet op de T-6 heeft gevlogen. Ook Nederlanders die in de oorlog als vlieger zijn opgeleid in Amerika, Canada of Engeland, zijn getraind op de Harvard.’ In Amerika werd het type de AT-6 “Texan” genoemd, bij de Britten kreeg het de naam “Harvard”. Alle varianten samen genomen, zijn er bijna 20.000 exemplaren van gebouwd. En omdat er zoveel vliegers op hebben gelest, kreeg de AT-6 in Amerika ook wel de bijnaam “pilot maker”. KLuHV AT-16 Harvard PH-LSK vliegt langs de “Hilversumse” AT-6 Texan N13FY © Leonard van den Broek

Sleutelen en vliegen

Thomas Raith is mede-eigenaar van AT-6D Texan “Fury” met als registratie D-FURY. Het vliegtuig heeft als thuisbasis Donauwörth in Zuid-Duitsland. Vanuit Donauwörth is Raith met zijn dochter naar Gilze-Rijen gevlogen. ‘Als kind was ik al geïnteresseerd in historische vliegtuigen, dankzij films als Battle of Britain. Ik ben opgeleid als vliegtuigtechnicus, maar ben uiteindelijk ook zelf gaan vliegen. Dat begon met zweefvliegen als hobby, toen ik een jaar of vijftien was. Maar vervolgens heb ik van vliegen mijn beroep kunnen maken, als piloot in de burgerluchtvaart. Het sleutelen aan vliegtuigen trekt nog steeds wel, dus dat ben ik er naast blijven doen.’

Thomas Raith met zijn dochter voor AT-6D Texan “Fury” © Leonard van den Broek

Thomas Raith in gesprek met Theo ten Haaf, voorzitter KLuHV, bij AT-6D Texan “Fury” © Leonard van den Broek

Maanden werden jaren

Het toestel is al ruim twintig jaar in het bezit van Raith en mede-eigenaar Ralf Kaldenbach: ‘In 2005 heb ik samen met mijn goede vriend Ralf deze Texan kunnen kopen. Het toestel was in vliegende staat toen we ‘m kochten. Maar samen besloten we in 2005 om Fury volledig te restaureren en zoveel mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Ik had tegen mijn vrouw gezegd dat we er “een paar maanden” mee bezig zouden zijn. Alles bij elkaar duurde het wat langer, want vorig jaar was de klus pas echt klaar!’ Tussen 2017 en 2021 heeft Fury ook wel gevlogen, maar tussen 2021 en 2025 stond het toestel weer aan de grond. ‘We hebben in die periode de motor laten reviseren in de Verenigde Staten. De motor verschepen, de revisie zelf, het weer terug laten komen en de installatie van de motor duurde nog eens vier jaar.’ De restauratie van het vliegtuig was een gezamenlijk project, niet alleen van Thomas en Ralf: ‘Naast Ralf en ik, heeft ook mijn hele gezin bijgedragen aan de restauratie.’

Thomas Raith en zijn dochter in AT-6D Texan “Fury” (42-86328/D-FURY) © Leonard van den Broek

AT-6D Texan “Fury” (42-86328/D-FURY) in take off vanaf Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

AT-6D Texan “Fury” (42-86328/D-FURY) in take off vanaf Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

Originele staat

De gehele historie van deze Texan is bekend, vanaf de introductie in militaire dienst tot nu. Het toestel is in 1943 geproduceerd en kreeg als serienummer 42-86328. Raith: ‘Het is bij de USAAF (de toenmalige Amerikaanse luchtmacht) gebruikt als lestoestel, maar ook in Canada als instructie-object voor monteurs. In 1953 is het overtollig verklaard en verkocht aan een particuliere eigenaar. Die heeft het vliegtuig tot 2000 in bezit gehad, dus in bijna vijftig jaar is het nooit van eigenaar gewisseld! Vervolgens is het verkocht aan een eigenaar in Duitsland, die er maar weinig mee heeft gevlogen. In 2005 hebben Ralf en ik het toen gekocht.’ Na enkele vluchten besloten ze samen om het te gaan restaureren en terug te brengen naar de originele staat. De conditie van de Texan maakte dat mogelijk: ‘Tot dat moment was er nooit ingrijpend aan gesleuteld. Bijna alles aan het vliegtuig was origineel, zoals het instrumentarium en de radio- en navigatieapparatuur.

AT-6D Texan “Fury” (42-86328/D-FURY) in take off vanaf Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

Thomas Raith en zijn dochter in AT-6D Texan “Fury” (42-86328/D-FURY) © Leonard van den Broek

AT-6D Texan “Fury” (42-86328/D-FURY) tijdens de Harvard-dag op Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

Fraai geluid

Ook aan de buitenkant is alles zoveel mogelijk origineel, of zoals het er oorspronkelijk uit heeft gezien. ‘We weten dat Fury bij de USAAF ongeverfd rondvloog. Toen we de later aangebrachte verflaag verwijderden, kwamen we de oude registratie- en nationaliteitstekens weer tegen. Die hebben we natuurlijk opnieuw moeten aanbrengen, maar wel op de originele plek.’ Het liefst had Raith een P-51 Mustang gehad, maar dat is tegenwoordig vrijwel onbetaalbaar. ‘Vijfentwintig jaar geleden kostte een P-51 een miljoen euro, tegenwoordig is dat drieënhalf miljoen. Vergeleken daarmee is een T-6 een stuk betaalbaarder, in elk geval als je de kosten deelt. Verder heeft de Texan een mooie vorm, het is een fraai toestel om te zien en ook het motorgeluid vind ik geweldig. Bovendien is het relatief makkelijk om aan reserve-onderdelen te komen. Ralf en ik doen het meeste onderhoud zelf, alleen de revisie van bijvoorbeeld propeller en motor hebben we niet zelf kunnen doen.’

AT-6D Texan (42-86328/D-FURY) en SNJ-5 (LC-23/N3286) tijdens de Harvard-dag op Gilze Rijen © Leonard van den Broek

Drie (A)T-6 Texans tijdens de “Harvard dag” op Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

AT-16 Harvard B-64 (PH-LSK) en H-50 (OO-DAF) © Leonard van den Broek

Texan met zeebenen

Ook bij de US Navy is de AT-6 Texan als lestoestel in gebruik geweest, vanaf 1938 tot eind jaren vijftig. De Amerikaanse marine had in die tijd een eigen classificatiesysteem voor vliegtuigen en duidde het type aan als “SNJ”. Vincent Carpentier is mede-eigenaar van een knalgele SNJ-5 met als registratie N3286 en US Navy codering “85050/LC-23”. Vincent vertelt over de geschiedenis van het toestel: ‘De exacte historie is niet volledig bekend. Volgens het identificatieplaatje is het een SNJ uit 1944 van de US Navy en heeft het gevlogen vanaf NAS Pensacola. Maar we weten ook dat het zo’n 25 jaar geleden in Florida grondig is gerestaureerd door de vorige eigenaar. Vermoedelijk zijn er toen ook onderdelen gebruikt, afkomstig van andere toestellen. Maar dat tenminste een deel van het vliegtuig heeft gevlogen als lestoestel bij de US Navy, dat staat wel vast.’

Vincent Carpentier voor SNJ-5 Texan (LC-23/N3286) © Leonard van den Broek

Uitstekend onderhouden

‘Samen met Lieven Buyse, mede-eigenaar van deze SNJ, waren we al enige tijd op zoek naar een T-6 om te kunnen aankopen. Online vonden we deze SNJ, die in Florida werd aangeboden. Met hulp van Frédéric Vormezeele, die bemiddelt bij de aanschaf van historische vliegtuigen, hebben we een pre-buy inspectie laten doen. Die inspectie was heel positief, het toestel was in uitstekende staat van onderhoud. Dus hebben Lieven en ik samen besloten om het te kopen. Vervolgens is het daar gedemonteerd en per schip is het van Miami naar Antwerpen gekomen. Bij Frédéric Vormezeele in Brasschaat is het vliegtuig weer geassembleerd en vliegklaar gemaakt. Vijf jaar geleden, in oktober 2021, konden we er voor het eerst zelf mee vliegen, vanaf ons thuisveld Brustem!’

Vincent Carpentier en Lieven Buyse na aankomst op Gilze-Rijen voor de Harvard-dag © Leonard van den Broek

Vincent Carpentier en Lieven Buyse in hun Texan SNJ-5 (N3286)© Leonard van den Broek

SNJ-5 Texan 85050/LC-23 (N3286) tijdens de Harvard-dag op Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

SNJ-5 Texan 85050/LC-23 (N3286) in take off vanaf Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

Cadillac of the Sky

Ook Carpentier hoopte ooit een Mustang te kunnen bezitten. ‘Het was mijn ultieme droom om te kunnen vliegen in een P-51 , de “Cadillac of the Sky”. Ik heb min of meer het pad gevolgd wat vliegers in de Tweede Wereldoorlog ook volgden, namelijk beginnen in een licht staartwieltoestel en daarna de T-6. Ik heb eerst wat uren gemaakt op een Husky, een taildragger die gelijkenis heeft met de Piper Cub. In 2014 heb ik de stap gezet en lessen gevolgd bij een T-6 instructeur, om te kunnen lossen op dit type. Gaandeweg ben ik verliefd geworden op de T-6, ook omdat het financieel haalbaarder is om zelf een T-6 te bezitten dan een Mustang. Ik heb wel een paar uur mogen proeven aan de Mustang, maar ben uiteindelijk toch aan deze liefde blijven hangen. Vervolgens heb ik Lieven aangestoken met het warbird-virus en 2021 besloten we samen een T-6 te kopen. Gelukkig hebben we daar nog geen moment spijt van gehad!’

SNJ-5 Texan 85050/LC-23 (N3286) in take off vanaf Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

Drie Harvards/Texans in formatie, tijden de “Harvard dag op 3 oktober op Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

SNJ-5 Texan 85050/LC-23 (N3286) tijdens de Harvard-dag op Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

Vincent Carpentier en Lieven Buyse in hun Texan SNJ-5 (N3286)© Leonard van den Broek

Herdenkingsvlucht