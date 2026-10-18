Voormalige Luftwaffe-Airbus A340 krijgt een bijzonder tweede leven

De voormalige regerings-Airbus A340 van de Duitse luchtmacht krijgt een bijzondere nieuwe bestemming. Het toestel wordt onderdeel van een permanente tentoonstelling in een militair museum in Berlijn. Lufthansa Technik schenkt een groot deel van het vliegtuig. Daarvoor wacht de voormalige regeringsmachine nog een reis van zo’n 2.500 kilometer, via zee en land.

Voormalig regeringsvliegtuig wordt museumstuk

De Airbus A340-300, registratie 16+01, droeg de naam Konrad Adenauer en diende van 2011 tot 2023 als regeringsvliegtuig van de Duitse luchtmacht, de Luftwaffe. Het toestel speelde daarmee jarenlang een rol in het vervoer van Duitse regeringsvertegenwoordigers tijdens officiële bezoeken en internationale reizen. Na het einde van zijn operationele carrière krijgt de A340 nu een plek in het Militärhistorisches Museum der Bundeswehr op het voormalige vliegveld Berlin-Gatow. Het museum, dat zich richt op de militaire geschiedenis van Duitsland, wil het toestel opnemen in een toekomstige permanente tentoonstelling. Daarmee blijft een tastbaar onderdeel van de Duitse luchtvaart- en politieke geschiedenis bewaard voor het publiek.

Transport naar Berlijn

Niet het volledige vliegtuig maakt de reis naar het museum. Het transport omvat het voorste en bovenste gedeelte van de romp, dat ongeveer dertig meter lang is. Ook de cockpit en de volledig uitgeruste regeringscabine blijven behouden. Juist die combinatie maakt het toekomstige museumstuk bijzonder: bezoekers kunnen straks niet alleen een deel van een groot verkeersvliegtuig van dichtbij bekijken, maar krijgen ook zicht op de ruimtes waarin de Duitse regeringsdelegaties reisden. Lufthansa Technik verzorgt de overdracht van het toestelgedeelte aan het museum. Het bedrijf, gespecialiseerd in onderhoud, reparatie en technische ondersteuning van vliegtuigen, maakt het daarmee mogelijk dat de voormalige regeringsmachine een nieuwe functie krijgt buiten de luchtvaart.

Voordat de A340 zijn definitieve plek in Berlijn bereikt, wacht een logistieke operatie over ongeveer 2.500 kilometer. Het vliegtuiggedeelte vertrekt vanuit Teruel in Spanje en reist vervolgens via Hamburg naar Berlin-Gatow. De verplaatsing vindt plaats over zee en land, omdat het ongeveer dertig meter lange rompdeel niet op de gebruikelijke manier kan worden vervoerd. Volgens de huidige planning arriveert het transport eind oktober of begin november in Berlijn. Daar begint voor de voormalige Konrad Adenauer een nieuw hoofdstuk: niet langer als vliegend regeringsvliegtuig, maar als museumstuk dat bezoekers herinnert aan de rol die de A340 jarenlang vervulde binnen het Duitse staatsvervoer.