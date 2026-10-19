Defensieminister bezoekt Nederlandse vliegers: ‘Beste van de wereld’

Nederlandse jachtvliegers leren in Texas samen met militairen uit dertien andere NAVO-landen hoe ze als team moeten opereren. Minister van Defensie Dilan Yeşilgöz bezocht de Amerikaanse luchtmachtbasis Sheppard, waar Nederlandse vliegers al meer dan 45 jaar worden opgeleid. ‘Hier trainen we de beste van de wereld, met de beste van de wereld’, zegt Yeşilgöz.

Nederlandse jachtvliegers in Texas

Sheppard Air Force Base, bij Wichita Falls in Texas, vormt de thuisbasis van de Euro-NATO Joint Jet Pilot Training (ENJJPT). In dit opleidingsprogramma bereiden militairen uit veertien NAVO-landen zich gezamenlijk voor op hun werk als jachtvlieger. De internationale samenwerking staat daarbij centraal: vliegers moeten niet alleen hun eigen toestel beheersen, maar ook leren opereren met bondgenoten die andere achtergronden en werkwijzen hebben.

Steur kent de opleiding uit eigen ervaring

Voor luitenant-generaal André Steur was het bezoek ook een terugkeer naar een bekende plek. De commandant rondde de opleiding tot jachtvlieger op Sheppard in 1994 zelf af. Hij weet daardoor uit eigen ervaring welke eisen het programma aan jonge vliegers stelt. De opleiding draait volgens hem niet alleen om individuele vliegvaardigheid, maar vooral om samenwerken en presteren onder grote druk. ‘Een wereld waarin er geen punten zijn voor een tweede plek en waarin alles draait om als team te vechten en winnen. Met onze bondgenoten, op de grond en in de lucht. Die basis wordt hier, op zeer jonge leeftijd, gelegd’, zei Steur.

Apache- en Chinookvliegers

De Nederlandse militaire aanwezigheid in Texas beperkt zich niet tot de opleiding van jachtvliegers. Ook op Fort Hood, eveneens in Texas, maken Nederlandse militairen gebruik van de omvangrijke Amerikaanse oefenterreinen. Het 302 Squadron traint en leidt daar al bijna dertig jaar vliegers en loadmasters op. Vooral voor bemanningen van de Apache-gevechtshelikopter en de Chinook-transporthelikopter biedt de omgeving belangrijke voordelen. Het oefengebied is ongeveer zo groot als de provincie Utrecht en maakt trainingen mogelijk waarvoor in het dichtbevolkte Nederland minder ruimte beschikbaar is. De uitgestrekte Amerikaanse terreinen bieden de bemanningen de mogelijkheid om onder uiteenlopende omstandigheden te oefenen en hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Daarmee vormen de faciliteiten in Texas een aanvulling op de Nederlandse trainingsmogelijkheden.