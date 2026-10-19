Duizenden passagiers missen vlucht op Schiphol: ‘Mag nooit meer gebeuren’

Een storing op Schiphol zorgde zondag voor urenlange wachtrijen. ‘Wat was het een drama, met duizenden passagiers die hun vlucht hebben gemist’, zegt Marnix Fruitema tegen Up in the Sky. Volgens de voorman van luchtvaartkoepel Barin zijn airlines buitengewoon boos en teleurgesteld. ‘Dit mag nooit meer gebeuren’, stelt Fruitema.

Elektronische poortjes buiten gebruik

De storing legde zondag rond 06.00 uur alle 78 elektronische paspoortpoortjes, de zogenoemde e-Gates, plat. Reizigers moesten daardoor handmatig worden gecontroleerd, wat lange rijen veroorzaakte. Op sociale media deelden passagiers beelden van de wachtrijen. Sommigen meldden uren te hebben gewacht en vergeleken de situatie met de beruchte zomer van 2022. Schiphol waarschuwde aan het begin van de middag dat vertrekkende passagiers rekening moesten houden met wachttijden van anderhalf uur. De Koninklijke Marechaussee bevestigde dat een IT-storing de problemen veroorzaakte. Rond 14.30 uur verholpen technici de storing en werkten de poortjes weer, maar bij de controles bleef het druk. Voor veel reizigers kwamen de gevolgen te laat: zij misten hun aansluitende vlucht en moesten hun reis opnieuw regelen.

Barin waarschuwde eerder voor invoering EES

Fruitema is kritisch op de situatie. Volgens hem heeft de sector er al vroeg op aangedrongen om het Europese Entry/Exit System (EES) pas in gebruik te nemen als het volledig betrouwbaar zou functioneren. ‘We hebben in een vroeg stadium al aangedrongen op het pas invoeren van het systeem als het honderd procent werkt en het tot die tijd op de plank te laten liggen’, zegt hij.

Volgens Fruitema is de situatie op Schiphol dit weekend volledig uit de hand gelopen. ‘Wat was het een drama, met duizenden passagiers die hun vlucht gemist hebben.’ Of het EES daadwerkelijk de directe oorzaak was van de storing op Schiphol, is vooralsnog niet met zekerheid vastgesteld. Fruitema houdt daar wel rekening mee: hij acht de kans groot dat het systeem ermee te maken heeft. De precieze technische oorzaak moet echter eerst duidelijk worden voordat een definitieve conclusie kan worden getrokken.

‘Weer een smet op Schiphol’

De gebeurtenissen vormen volgens Fruitema opnieuw een deuk in het imago van de luchthaven. ‘Dat is weer een smet op de luchthaven Schiphol en dat is natuurlijk niet iets wat we willen.’ Hij wijst daarbij niet alleen op de reputatieschade, maar ook op de gevolgen voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Volgens hem waren airlines dan ook ‘buitengewoon boos en teleurgesteld’ over de gang van zaken. De problemen treffen immers niet alleen de luchthaven en de reizigers, maar ook de airlines die hun passagiers op tijd naar hun volgende bestemming moeten brengen.

Airlines draaien op voor kosten

Fruitema verwacht dat luchtvaartmaatschappijen opnieuw een groot deel van de gevolgen moeten opvangen. ‘Het zal opnieuw de airline zijn die hiervoor zal moeten boeten, buiten de reputatieschade voor de airline en Schiphol. De rekening kan niet worden doorgeschoven’, zegt hij. Daarmee wijst hij op een probleem dat volgens de luchtvaartsector vaker speelt: ook als een verstoring buiten de directe invloedssfeer van een luchtvaartmaatschappij ontstaat, krijgt die maatschappij te maken met de afhandeling en de onvrede van gedupeerde reizigers. Naast de financiële gevolgen kan de storing ook het vertrouwen van passagiers in zowel de betrokken luchtvaartmaatschappij als Schiphol aantasten.

EES krijgt opnieuw kritiek

Het Europese Entry/Exit System ligt al langer onder vuur. Het systeem moet de registratie van reizigers van buiten de EU digitaliseren en de Europese buitengrenzen beter helpen bewaken, maar de invoering ervan brengt extra werkzaamheden met zich mee. Reizigers moeten bij de eerste registratie onder meer biometrische gegevens laten vastleggen. Dat kan de verwerking aan de grens vertragen, zeker wanneer veel passagiers tegelijkertijd aankomen en de beschikbare capaciteit onder druk staat. Schiphol noemde de wachttijden voor EES-reizigers in september al ‘langer dan gewenst’ en stelde dat de situatie niet het visitekaartje is dat de luchthaven en Nederland willen afgeven.

Negen Schengenlanden, waaronder Nederland, kregen bovendien langer de ruimte om de volledige biometrische registratie uit te stellen. De problemen rond EES en de storing van zondag maken opnieuw duidelijk hoe kwetsbaar de grenscontrole kan zijn wanneer systemen uitvallen of de verwerking van reizigers niet soepel verloopt. De oproep van Barin om systemen pas volledig in te voeren als ze betrouwbaar werken, krijgt door de gebeurtenissen op Schiphol dan ook opnieuw gewicht.