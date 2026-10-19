Elektrische vliegtuigen moeten Antwerpen met Londen verbinden

De luchthaven van Antwerpen maakt zich op voor de komst van elektrische passagiersvliegtuigen. ASL Group bestelde tien vliegtuigen bij de Duitse fabrikant Vaeridion, die vanaf 2030 onder meer vanuit Deurne moeten vliegen. Met een bereik van ongeveer 400 kilometer kunnen ze steden als Londen en Parijs bereiken. Ook Flying Group heeft elektrische vliegtuigen besteld en mikt op een start rond 2030.

ASL bestelt tien elektrische vliegtuigen

Het elektrische vliegtuig is vooral bedoeld voor snelle verplaatsingen van zakenreizigers, meldt Gazet van Antwerpen. Vanuit Deurne zouden onder meer Londen, Parijs, Bremen en Groningen binnen bereik liggen. De toestellen vliegen zonder directe CO2-uitstoot en zouden bovendien minder geluidshinder veroorzaken dan conventionele vliegtuigen. ASL onderzoekt ook of regelmatige elektrische passagiersvluchten vanuit Deurne haalbaar zijn, bijvoorbeeld naar Londen. Die verbinding maakt voorlopig echter nog geen deel uit van het bedrijfsmodel.

Elektrische vluchten vanaf 2030

De komst van de Microliner past in een bredere ontwikkeling richting elektrisch vliegen op korte afstanden. Vaeridion verwacht dat elektrische vliegtuigen in de tweede helft van de jaren 2030 mogelijk tot vijftig passagiers kunnen vervoeren. Hoe snel die ontwikkeling verloopt, hangt onder meer af van de vooruitgang in batterijtechnologie. De fabrikant stelt dat elektrisch vliegen niet noodzakelijk duurder hoeft te zijn dan vliegen op kerosine. Elektrische toestellen zouden minder onderhoud vergen, wat de operationele kosten kan drukken. Of de nieuwe vliegtuigen daadwerkelijk vanaf 2030 commerciële verbindingen vanuit Antwerpen zullen uitvoeren, hangt ook af van de verdere ontwikkeling van de toestellen en de concrete plannen van ASL Group.

Ook Flying Group zet in op elektrisch vliegen

ASL Group is niet de enige speler die elektrische toestellen naar Antwerpen wil halen. Flying Group bestelde 25 elektrische vliegtuigen bij de Britse fabrikant Vertical Aerospace. Die toestellen moeten in eerste instantie ongeveer 160 kilometer kunnen afleggen en bieden plaats aan zes personen. Het bedrijf ziet ze vooral als een stiller alternatief voor helikopters, bijvoorbeeld voor vervoer tussen luchthavens. Ook Flying Group mikt op een start vanuit Deurne rond 2030. Op langere termijn zouden hybride vliegtuigen, die elektrische aandrijving combineren met andere voortstuwingstechnologie, grotere afstanden mogelijk maken. De plannen van beide bedrijven kunnen de rol van de Antwerpse luchthaven veranderen, al moeten de toestellen en de bijbehorende activiteiten zich nog bewijzen.

Luchthaven investeert in laadinfrastructuur

Om elektrische vliegtuigen te kunnen ontvangen, werkt Antwerp Airport ook aan de benodigde infrastructuur. De luchthaven plant tegen 2030 een zonnepanelenpark en een batterijpark. Bij de renovatie van de vliegtuigstandplaatsen worden daarnaast voorzieningen aangelegd om in de toekomst stroomkabels tot bij de toestellen te kunnen brengen. Die investeringen moeten het mogelijk maken elektrische vliegtuigen op de grond op te laden en de luchthaven voor te bereiden op nieuwe vormen van luchtvervoer.