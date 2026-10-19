Passagier gefrustreerd na KLM-vlucht met technische problemen

Een passagier van KLM liep een reis naar Kaapstad mis nadat vlucht KL597 door technische problemen eerst met vertraging vertrok en vervolgens terugkeerde naar Schiphol. Wat begon als een vertraagde vlucht, mondde uit in uren wachten aan boord, een chaotische afhandeling op de luchthaven en een nieuwe reisdatum dagen later. ‘Wat ik aan het doen ben… thuis op de bank in plaats van op een strand in Kaapstad’, schrijft de reiziger op sociale media.

Vlucht keert na vertrek terug naar Schiphol

De vlucht naar Kaapstad liep aanvankelijk anderhalf uur vertraging op vanwege technische problemen. Na vertrek bleek het probleem volgens de passagier echter nog niet verholpen. Ongeveer een uur later keerde de Boeing 777-200ER, registratie PH-BQL, om veiligheidsredenen terug naar Schiphol. Daarbij loosde de machine brandstof boven de Noordzee. Rond 15.00 uur landde het vliegtuig weer op de Amsterdamse luchthaven. De passagiers moesten vervolgens aan boord blijven, omdat KLM het technische probleem opnieuw wilde laten verhelpen. Het plan was om daarna met een nieuwe bemanning alsnog aan de elf uur durende vlucht naar Zuid-Afrika te beginnen. Op dat moment waren de reizigers volgens de passagier al ongeveer zeven uur onderweg, zonder hun bestemming te hebben bereikt.

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381 passagiers aan boord

De situatie veranderde opnieuw toen bleek dat de vlucht toch niet kon doorgaan. Omdat er geen plaats beschikbaar was bij de gates, konden de passagiers het vliegtuig naar eigen zeggen niet direct verlaten. KLM liet omroepen dat geprobeerd werd iedereen zo snel mogelijk om te boeken. Dat was geen eenvoudige opgave: er zaten volgens de reiziger 381 passagiers aan boord. ‘De hele tijd hebben we één flesje water gekregen en niets te eten’, schrijft de passagier over de uren aan boord.

Lange wachtrijen en onduidelijkheid

Na het verlaten van het vliegtuig verliep de afhandeling volgens de passagier evenmin soepel. Een deel van de reizigers kreeg de instructie om zich bij transferbalie 6 te melden, terwijl anderen bij het verlaten van het toestel informatie zouden krijgen over de vervolgstappen. Die informatie bleef volgens de gedupeerde uit. Bovendien konden passagiers bij transferbalie 6 niet altijd terecht als zij niet akkoord gingen met hun omboeking. Zij werden dan doorverwezen naar transferbalie 4. Uiteindelijk kreeg de passagier een alternatief aangeboden: in plaats van de geplande rechtstreekse vlucht op vrijdag zou de reis pas maandag worden voortgezet, met een vlucht naar Londen en een overstap van acht uur. Daarna zou de reis naar Kaapstad volgen. De reiziger zag daar geen heil in en besloot de reis voorlopig af te breken en naar huis terug te keren.