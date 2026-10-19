Ryanair-vlucht met Boeing 737 meldt motorstoring: squawk 7700

Een Ryanair-vlucht met een Boeing 737 van Malta Air kreeg 17 oktober te maken met een motorstoring. Kort na vertrek uit het Italiaanse Triëst brak de bemanning de klim af en activeerde de noodcode squawk 7700. Het toestel vloog vervolgens twintig minuten in een holding pattern.

Motor uitgeschakeld tijdens de vlucht

De Boeing 737-800, registratie 9H-QDD, voerde vlucht FR6789 uit van Triëst naar Parijs-Beauvais. Tijdens de klim kreeg het toestel problemen met de linkermotor, waarop de piloten de klim op ongeveer 23.500 voet afbraken. Volgens The Aviation Herald zetten zij de motor vervolgens uit. Na een wachtpatroon week het toestel uit naar Venetië, waar het ongeveer vijftig minuten na vertrek uit Triëst veilig landde op baan 04R.

Vervangende motor nodig

Ryanair annuleerde de vlucht naar Beauvais en boekte de passagiers om op andere vluchten. De Boeing 737 staat voorlopig nog aan de grond. Volgens dezelfde bron moet de linkermotor worden vervangen. Hoe lang de reparatie duurt, hangt onder meer af van de beschikbaarheid van een vervangende motor, de benodigde onderdelen en de tijd die technici nodig hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Ook moeten na de vervanging controles plaatsvinden voordat het toestel weer passagiers mag vervoeren. Volgens Flightradar24 heeft de Boeing 737 twee dagen na het incident nog geen nieuwe vlucht uitgevoerd. Wanneer het toestel weer in dienst komt, is niet bekend.

Van Ryanair naar Malta Air

De Boeing 737 rolde in 2016 uit de fabriek van Boeing in Renton, in de Amerikaanse staat Washington. Het toestel kwam in november van dat jaar in dienst bij Ryanair onder de registratie EI-FTC. In februari 2020 nam Malta Air het vliegtuig over en kreeg het de registratie 9H-QDD. Malta Air maakt deel uit van de Ryanair Group en voert vluchten uit voor de Ierse prijsvechter. De Boeing biedt plaats aan 189 passagiers en heeft twee CFM International-motoren.