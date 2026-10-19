Spaanse luchthaven krijgt er een bijzondere bestemming bij

Sevilla krijgt in september 2027 voor het eerst een rechtstreekse trans-Atlantische vliegverbinding. Air Canada opent een nieuwe seizoensroute tussen de Spaanse stad en Montréal. De Canadese luchtvaartmaatschappij zet daarvoor de Airbus A321XLR in. De nieuwe verbinding moet de bereikbaarheid van Andalusië verbeteren en biedt reizigers een rechtstreekse verbinding tussen Zuid-Spanje en Noord-Amerika.

Air Canada opent nieuwe route naar Sevilla

De eerste vlucht tussen Montréal en Sevilla staat gepland voor 8 september 2027. Air Canada voert de route aanvankelijk drie keer per week uit. Vanaf 1 oktober loopt dat op naar vier vluchten per week. De verbinding is seizoensgebonden en staat voorlopig gepland tot begin juni 2028, met een onderbreking tussen januari en februari. Volgens Air Canada wordt Sevilla de vijfde Spaanse bestemming van de maatschappij. Mark Galardo, vicepresident en commercieel directeur van Air Canada, noemt de nieuwe route een belangrijke uitbreiding van het netwerk.

Airbus A321XLR vliegt naar Spanje

Air Canada zet de Airbus A321XLR in op de nieuwe route. Het toestel is ontwikkeld voor langere afstanden en maakt het mogelijk om ook met een smaller vliegtuig trans-Atlantische verbindingen te onderhouden. Aan boord bevinden zich veertien stoelen in Signature Class, die kunnen worden omgebouwd tot volledig vlakke bedden, en 168 economyclassstoelen. De inzet van de A321XLR past in de strategie van Air Canada om het trans-Atlantische netwerk uit te breiden met bestemmingen waarvoor een groter vliegtuig niet altijd noodzakelijk is. De maatschappij voegt Sevilla toe aan een netwerk dat de afgelopen periode verder groeide met nieuwe Europese bestemmingen. Vanuit Montréal kondigde Air Canada voor de zomer van 2027 ook nieuwe routes naar Basel-Mulhouse en Dubrovnik aan.

Rechtstreekse verbinding met Noord-Amerika

De nieuwe route betekent een belangrijke verandering voor de internationale bereikbaarheid van Sevilla. Volgens de burgemeester van Sevilla, José Luis Sanz, gaat de nieuwe verbinding verder dan alleen een extra vliegroute. ‘Vandaag zet Sevilla een historische stap vooruit op het gebied van internationale bereikbaarheid. De komst van Air Canada betekent veel meer dan de lancering van een nieuwe route: voor het eerst krijgt onze stad een rechtstreekse trans-Atlantische verbinding met Canada, waarmee we onze banden met Noord-Amerika versterken’, zegt hij. De burgemeester verwacht dat de verbinding ook zakelijke kansen oplevert.