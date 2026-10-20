Boeing 777 van Emirates kan niet weg vanwege opvallende reden

Een Boeing 777 van Emirates is gestrand in India. Het toestel kreeg bij de nadering in Delhi te maken met een birdstrike. De neus raakte daardoor dusdanig beschadigd dat de machine nog urenlang aan de grond moest blijven staan.

Beschadigde neus

De Boeing 777-300ER van Emirates, registratie A6-EGS, vertrok op zaterdag 17 oktober als vlucht EK516 vanaf Dubai International Airport. Na een vlucht van minder dan drie uur landde het vliegtuig op de luchthaven van Delhi. Echter, tijdens de approach kwam de machine in botsing met een vogel. Daarbij raakte de neus, waarin de weerradar zich bevindt, dusdanig beschadigd dat het toestel niet direct terug kon vliegen.

17,5 uur vertraging

Alhoewel reparatie van de nose cone in Delhi kon plaatsvinden, betekende het wel een urenlange vertraging voor de passagiers. Zij werden allemaal ondergebracht in hotels. Om hoeveel reizigers het ging is niet bekend. Uiteindelijk kon de Boeing 777 op zondag 18 oktober alsnog terugvliegen naar Dubai. Dat moest om zeven uur ’s ochtends gebeuren, maar daar kwam nog eens drie uur vertraging bovenop. Om tien uur vloog vlucht EK517 met een totale vertraging van ruim 17,5 uur terug naar de Verenigde Arabische Emiraten.

24 uur vast in een A380

Passagiers van vlucht EK517 hadden geluk dat ze niet al in het vliegtuig zaten. Eerder dit jaar zaten reizigers namelijk zo’n 24 uur opgesloten in een A380 van Emirates. Het toestel, toen onderweg van Dubai naar Shanghai, moest als gevolg van slecht weer uitwijken naar Hangzhou. Door de diversion had het cabinepersoneel de maximale werktijd overschreden en moest er een nieuwe crew ingevlogen worden. Vervolgens kreeg de Superjumbo ook nog te maken met een technisch mankement. De reis werd voor passagiers een ware nachtmerrie.