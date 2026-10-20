Einde van een tijdperk voor Lufthansa-icoon

Het doek is gevallen voor de Airbus A340-600 bij Lufthansa. Het laatste toestel heeft haar allerlaatste vlucht naar Frankfurt erop zitten. Daarmee komt er bij de Duitse flagcarrier na meer dan twintig jaar een einde aan dit luchtvaarticoon.

Laatste vlucht

De A340-600, registratie D-AIHW, steeg op 18 oktober op vanaf Frankfurt. Nog eenmaal vloog het viermotorige vliegtuig de Atlantische Oceaan over, richting Washington Dulles International Airport. Iets minder dan drie uur later begon de machine definitief aan haar allerlaatste reguliere vlucht, als vlucht LH419 naar thuisbasis Frankfurt. Het afscheid ging niet onopgemerkt. Op de luchthaven in Washington was de gate versierd met gele en blauwe ballonnen en passagiers kregen chocolaatjes en een boekje dat speciaal was samengesteld voor het afscheid. Veel reizigers hadden speciaal een ticket geboekt om deze laatste reis mee te kunnen maken.

A340 met pensioen

In de vroege morgen van 19 oktober landde de A340 van Lufthansa voor de laatste keer op haar thuishaven, na een vluchtduur van 7,5 uur. Onder het toeziend oog van veel spotters kwam de machine na een diensttijd van 23 jaar nog eenmaal thuis in Frankfurt. Nu stuurt de Duitse luchtvaartmaatschappij het toestel met pensioen. De eerste A340-600, registratie D-AIHB, kwam op 25 november 2003 in de vloot. In die tijd was dit het langste passagiersvliegtuig in de wereld.

Kerosineslurpers

De A340-600’s zouden oorspronkelijk per 2027/2028 worden uitgefaseerd, maar als gevolg van grote stakingen en gestegen kerosineprijzen voelde Lufthansa zich genoodzaakt het pensioen naar voren te halen. De viermotorige machines waren alles behalve zuinig en daarmee niet meer rendabel voor de vloot. Ze worden vervangen door de meer duurzame Airbus A350 en Boeing 787.