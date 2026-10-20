Na klantenservice: snoeit Parijs volgende tak af bij KLM?

Nadat KLM eerder afstand deed van verschillende divisies en deze regelrecht naar Parijs zag verdwijnen, lijkt er nu opnieuw een heilig huisje te vallen. Nu ligt er een voorstel om de onderhoudsdivisie naar Parijs te verplaatsen.

Nieuw model

In Parijs kijken de hoge dames en heren nu naar het overnemen van de technische divisie van KLM, die tot nog toe door de KLM-directie wordt aangestuurd. ‘Er loopt een adviestraject, maar wij doen geen uitspraken over de inhoud daarvan’, aldus voorzitter Rogier Verhoef van de ondernemingsraad van KLM tegenover De Telegraaf.

De veranderingen maken onderdeel uit van een zogenaamd target-operating-model, dat uit de koker van topman Ben Smith komt. Met behulp van dit nieuwe model verandert de Canadees de organisatorische structuur van Air France-KLM. Eerder kondigde het concern onder het mom van dit model al een reorganisatie aan van de klantenservice van KLM én de aanstelling van een nieuwe topman bij Transavia.

‘Resultaatverantwoordelijkheid’

Het centraliseren van deze verschillende takken zorgt er in feite voor dat KLM wordt uitgekleed tot enkel de vliegoperaties. Zo zette de Nederlandse maatschappij haar cateringdivisie eerder ook al in de etalage. Daarbij blijven de alledaagse onderhoudscontroles in Amsterdam en verhuist de controle over de zwaardere checks naar Parijs. Deze verschillende divisies krijgen daarbij een zelfstandige ‘resultaatverantwoordelijkheid’.

Dit betekent echter niet dat Air France-KLM de onderhoudsdivisie ook direct verkoopt, zoals eerder wel gebeurde bij de catering. Die stap zou het concern immers te afhankelijk maken van externe partijen en prijsschommelingen. Wel wordt mogelijkerwijs besloten de externe klanten van KLM’s onderhoudstak elders onder te brengen.

Filipijnen en Transavia

Eerder maakte Air France-KLM bekend een reorganisatie van de klantenservice door te voeren. Daarbij moet de Nederlandse tak fuseren met zijn Franse tegenhanger, waarbij een deel van de operaties verhuist naar de Filipijnen. Lokale medewerkers zullen met behulp van kunstmatige intelligentie de opdrachten vertalen en passagiers te woord staan.

Ook Transavia staat grote veranderingen te wachten. Momenteel zijn Transavia Nederland en Transavia France in vrijwel alles behalve naam verschillend, maar dat moet op den duur anders. Smith stelde de Canadees Oltion Carkaxhija aan als topman van Transavia. Hij moet beide takken dichter naar elkaar laten bewegen, maar een fusie lijkt voorlopig nog niet aan de orde.