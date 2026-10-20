Op Eindhoven geweerde passagiers wacht de cel

Passagiers die op Eindhoven Airport blijven steken bij de grenscontrole moeten soms de gevangenis in. Dit jaar alleen al overkwam dat bijna honderdvijftig personen. Een andere oplossing is er simpelweg niet.

Reizigers die van buiten de EU komen moeten in Nederland door de grenscontrole van de Koninklijke Marechaussee heen. Worden ze daar tegengehouden, dan moeten ze terugkeren naar hun plaats van herkomst. In niet alle gevallen kan dat direct, omdat de retourvlucht dan al vertrokken is. Op Schiphol verblijven deze mensen daarom in een bijzondere lounge, in Eindhoven is de situatie anders.

Rechtszaak

Dat blijkt uit een aantal rechtszaken die tegen het ministerie van Asiel en Migratie werden aangespannen. Reizigers sleepten de Koninklijke Marechaussee voor de rechter omdat zij werden gevangengezet na een afwijzing van de Marechaussee. In een enkel geval werd een Pakistaan, die onderweg was vanuit Manchester, een schadevergoeding toegekend nadat hij vier dagen in gevangenschap had gezeten.

Toch gaat de rechter mee in de verklaring van het ministerie van Asiel en Migratie. Eindhoven Airport sluit in de nachtelijke uren, waarbij er geen mogelijkheid is voor afgewezen passagiers op de luchthaven te verblijven. Dat betekent dat zo’n persoon formeel het Nederlandse grondgebied moet betreden, maar dat zonder geldige papieren doet. Daarom is de Marechaussee van rechtswege verplicht deze reizigers op te sluiten.

Terugkeer

Het gevangenzetten is met name in Eindhoven een terugkerende praktijk. De meeste afgewezen passagiers worden nog op hetzelfde vliegtuig teruggezet, maar in Eindhoven is dit vanwege de korte omkeertijden van airlines vrijwel onmogelijk. Op Schiphol worden deze passagiers dan naar een lounge gebracht, waar ze wel vrij mogen rondlopen, eten en drinken, maar niet de luchthaven mogen verlaten.

Aangezien Eindhoven de deuren ’s nachts sluit, zit er voor de Koninklijke Marechaussee vaak niets anders op dan deze personen achter slot en grendel te zetten. Vorig jaar werden daarom noodgedwongen 185 passagiers overgebracht naar het Justitieel Complex Schiphol. Het Eindhovens Dagblad meldt dat de teller dit jaar al op 147 individuen staat.