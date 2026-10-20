Russische airline begint aan nieuw leven

Na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in 2022 leek het einde oefening voor Atran. Na twee mislukte pogingen, begint de voormalige Volga Dnepr-dochter deze maand aan een nieuw leven.

Hoewel de meeste luchtvaartmaatschappijen in Rusland nog steeds schade ondervinden van de ingestelde sancties na het uitbreken van de grootschalige oorlog, zijn tot op heden weinig bedrijven gedwongen echt daadwerkelijk te stoppen. Dat was anders voor vrachtmaatschappij Atran, die met een vloot van negen Boeing 737’s opereerde. Alle activiteiten werden stopgezet en de vliegtuigen kwamen aan de grond te staan.

Pogingen

Sindsdien probeerde Atran tweemaal de operaties opnieuw op te starten. In september 2023 werd een poging gedaan met een Antonov An-12, maar dat liep na een klein jaar alweer ten einde. In 2025 deed de Russische vrachtmaatschappij opnieuw een gooi naar het opstarten van de operaties, maar extreme vertragingen deden het bedrijf de das om.

Certificaat

Dat veranderde in de zomer van dit jaar. Op 28 augustus vertrok een Boeing 737-400 SF, registratie RA-73854, op een testvlucht van twee uur. Een tweede reguliere testvlucht volgde op 15 september en sinds een maand is de Russische maatschappij wederom in het bezit van een luchtwaardigheidscertificaat. Daarmee mag het bedrijf officieel vluchten uitvoeren in Rusland met de 737.

De eerste commerciële vlucht vond vervolgens plaats op vrijdag 16 oktober, toen de machine van Moskou via Novosibirsk naar Mirny vloog. In de dagen die volgden vloog het 29 jaar oude vliegtuig naar Joezjno-Sachalinsk, in het verre oosten van Rusland. De maatschappij zal haar twee Boeing 737-400 SF’s vooral in het Russische oosten inzetten.

Gekannibaliseerd

Haar oorspronkelijke vloot van negen 737-8 BCF’s gaat de Russische maatschappij niet meer terugkrijgen. Na het stopzetten van de operaties in 2022 keerden de vliegtuigen terug naar verzekeraar AerCap, die de machines vervolgens aan Rossiya en Pobeda leaste. Deze toestellen zijn inmiddels grotendeels gekannibaliseerd voor onderdelen, waaraan een grote schaarste is in Rusland.