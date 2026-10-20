Ryanair snijdt in aanbod vanuit België: ‘Falende premier’

Ryanair gaat het aanbod van en naar België drastisch verminderen. Volgens topman O’Leary ligt de stijgende vliegtaks hieraan ten grondslag. Hij noemt de Belgische regeringsleider De Wever (N-VA) een ‘falende premier’.

België kampt met een enorm begrotingstekort van meer dan vijf procent en bevindt zich daarmee in een groepje met de financieel meest kwetsbare landen binnen de Europese Unie. Om de situatie te verbeteren moet België verplicht het financiële plaatje op orde krijgen, anders volgen er maatregelen vanuit de EU. Onderdeel daarvan is het verhogen van de vliegtaks.

Zeven euro

Terwijl men in 2025 nog € 2 betaalde, leggen passagiers in 2027 € 7 neer aan vliegtaks: in essentie een stijging van 250 procent. Voor Ryanair voldoende reden om flink uit te halen naar de Belgische regering en het aanbod drastisch te verminderen. De belasting ‘maakt dat België hopeloos achterblijft bij belastingvrije, kostenverlagende EU-buren zoals Slowakije, Zweden, Hongarije en Italië,’ aldus Ryanair.

Vanaf komend winterseizoen stationeert Ryanair zes vliegtuigen elders. Daarbij verdwijnen naar eigen zeggen meer dan 1,1 miljoen stoelen en twintig routes vanaf Brussel Zaventem en Charleroi. ‘Ryanair roept de falende premier De Wever en zijn regering op wakker te worden en de schadelijke € 2/€ 7 vliegtaks af te schaffen voordat ze nog meer schade doen aan de toch al in elkaar zakkende luchtvaartmarkt van België.’

Schijntje

Toch zal de gemiddelde Nederlandse vakantieganger nog altijd sneller voor Brussel kiezen dan voor de eigen luchthavens. In vergelijking met de Nederlandse vliegtaks blijft het Belgische tarief een schijntje. Momenteel betaalt elke vertrekkende passagier in Nederland € 30,25, ongeacht de bestemming. Dat is nog altijd meer dan vier keer zo veel als wat een Belg betaalt vanaf 2027.

Bovendien gaat de vliegtaks komend jaar ook in Nederland omhoog. Volgend jaar ben je als vliegende reiziger 30,25 euro kwijt voor een korte Europese vlucht. Voor middellange vluchten rekent de overheid 47,24 euro en voor langeafstandsvluchten 70,86 euro per vertrekkende passagier. Het hoogste bedrag werd recentelijk echter bijgesteld naar 59 euro, om op gelijke hoogte te komen met Duitsland.