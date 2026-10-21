Boeing in dubio: ‘Schrappen is de minst slechte optie’ 

Na recent succes met de 737 MAX 10, blijft voor Boeing het hoofdpijndossier dat de 777X heet, bestaan. De fabrikant twijfelt wat te doen met zijn vliegtuigen. Volgens een analist is schrappen misschien nog wel de beste stap.

Dezelfde crashes die de certificering van de 737 MAX 7 en MAX 10 zes jaar vertraagden, zorgen ook bij het 777X-programma voor kopzorgen. Nadat de FAA het toezicht op de Amerikaanse vliegtuigbouwer aanscherpte bleken er allerlei problemen te zijn in de productie van Boeings nieuwste grootste vliegtuig. In de tussentijd rolden er tientallen 777X’en van de band.

Bonenblikken

Deze vliegtuigen moeten echter zodanig worden aangepast, dat dat veel geld en energie gaat kosten. Topman Kelly Ortberg bevestigde dat het jaren gaat duren om al deze machines luchtwaardig te maken. Grootste klant Emirates wil de beperkte exemplaren niet accepteren en topman Tim Clark zei dat de Amerikanen er maar ‘bonenblikken’ van moesten maken.

Scott Hamilton, eigenaar van Leeham Co., onderstreept deze opmerking van Clark. Volgens de luchtvaartanalist kan het personeel zich beter op nieuwe vliegtuigen focussen. ‘Wellicht iets concreter, het personeel dat nodig is om drie jaar lang vliegtuigen om te bouwen kan beter gebruikt worden om nieuwe te maken. Dus, schrappen is wellicht wel de minst slechte optie voor Boeing,’ aldus Hamilton.

Twintig vliegtuigen

Hoewel het volgens verschillende bronnen maar gaat om een aantal exemplaren die problemen heeft, overweegt Boeing tot wel twintig vliegtuigen te schrappen. De Amerikaanse fabrikant kan deze vliegtuigen ontmantelen en de herbruikbare onderdelen hergebruiken in de productie van zijn nieuwe vliegtuigen.

‘Maar mij is verteld dat Boeing mogelijk wel tot de helft van de gebouwde en momenteel op voorraad zijnde 777-9’s kan schrappen. Ongeveer 40 toestellen staan opgeslagen in de openlucht in Everett, Washington, waar de fabriek voor widebody-vliegtuigen van Boeing is gevestigd,’ aldus Hamilton.