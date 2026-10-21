Defensie erkent meer geluidsoverlast in Lelystad met komst F-35

In het dichtbevolkte Nederland waar geen enkele vierkante centimeter onbenut blijft, blijkt ook het stationeren van F-35’s op Lelystad Airport een grote puzzel. Het ministerie van Defensie erkent nu dat er nog een groot aantal aspecten moeten worden uitgezocht.

Vrijdag maakte het kabinet bekend dat voor de stationering van twaalf tot zestien F-35’s op Lelystad Airport in totaal 240 hectare grond nodig is. Daarbij moeten zeker vier boerenbedrijven en zes andere ondernemers wijken, omdat de geluidsoverlast anders simpelweg te groot is. Defensie wijst erop dat dit relatief de minst overlastgevende locatie in Nederland is en dat de effecten elders groter zijn.

Erkenning

Toch wil Defensie wel erkennen dat er sprake is van meer geluidsoverlast door de komst van de F-35’s. Er komt een aanvullend onderzoek naar de effecten van de straaljagers op het milieu en de geluidsoverlast, hoewel dit ook al zorgvuldig is meegenomen in het besluit om Lelystad als voorkeurslocatie aan te wijzen. Volgens Defensie was dit een ‘beoordeling op hoofdlijnen’.

Ook kondigde staatssecretaris Derk Boswijk aan dat Defensie een gebiedsproces gaat beginnen om de getroffen omwonenden te ondersteunen. Voor hen wordt de geluidsoverlast simpelweg te groot om in de omgeving te blijven wonen. Daarbij wordt ook gekeken naar voldoende compensatie, waarbij waarbij de waarde van de grond, de verhuiskosten en overige schadeposten worden meegenomen.

Meer vragen

Toch blijven er nog veel vragen over het project van Defensie op Lelystad. Zo blijft het vooralsnog onduidelijk hoe die duizenden sorties per jaar in het drukke luchtruim rondom Schiphol passen. Het gaat naast de 2300 F-35-sorties ook nog om 10.000 vliegbewegingen per jaar. In de plannen van Defensie is nog niet terug te lezen hoe deze puzzel gelegd gaat worden.