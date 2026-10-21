Europese straaljagers aan de slag in Midden-Oosten

De Britse luchtmacht gaat enkele Eurofighters naar Saoedi-Arabië sturen om het land te beschermen tegen aanvallen van de Houthi’s. De straaljagers zullen vooral met een ‘defensief’ doel in het Midden-Oosten aan de slag gaan.

In de afgelopen weken is het conflict tussen Saoedi-Arabië en de Houthi-rebellengroep in Jemen opnieuw opgelaaid. Dit gebeurde nadat Houthi-rebellen een nieuw offensief startten tegen de internationaal erkende Jemenitische regering die door Saoedi-Arabië wordt gesteund. Intussen bestookten de rebellen militaire en civiele doelen in Saoedi-Arabië, waarbij meerdere mensen omkwamen.

Defensieve steun

Na de aanvallen kwam vanuit Riad het verzoek voor steun uit Europa. In het Verenigd Koninkrijk reageerde premier Andy Burnham op de vraag. Het land stuurt meerdere Eurofighters van de Royal Air Force naar Saoedi-Arabië. Verder gaan er ook een Airbus A400M Atlas-transportvliegtuig en enkele adviseurs mee. Bovendien mogen de Saoedi’s gebruikmaken van Britse tankvliegtuigen.

De Britse regering benadrukt dat de steun een ’defensief’ karakter heeft, en dat de toestellen niet worden ingezet om zelf aanvallen uit te voeren. De bedoeling is dat Saoedi-Arabië de apparatuur kan inzetten om aanvallen vanuit Jemen af te slaan en daarmee kritieke en civiele infrastructuur te beschermen. Ook hameren de Britten erop dat de steun ervoor zorgt dat de ongekend hoge olieprijs niet nog verder stijgt.

Vliegtuig in brand

Al wekenlang bestoken de Houthi-rebellen doelen in Saoedi-Arabië, waaronder luchthavens. Zo werd het vliegveld van Riad al meermaals onder vuur genomen, waarbij meerdere passagiers gewond raakten en enkelen zelfs om het leven kwamen. Ook werd een Airbus A320 van Saudia geraakt, waarbij vier mensen het leven lieten, waaronder de piloot.

Een tijdelijke demper

Uit voorzorg besloot het gloednieuwe Riyadh Air enkele van haar Boeing 787 Dreamliners te verplaatsen. De airline beschikt over een negental exemplaren en is in hoog tempo bezig met het uitbreiden van haar routenetwerk. Naast Riyadh Air plant Saoedi-Arabië een aparte, nieuwe budgetluchtvaartmaatschappij die in 2030 moet vliegen als deel van de bredere Saudi Vision 2030-strategie. De huidige situatie zorgt voor een tijdelijke demper, maar lijkt de Saoedi’s niet van hun doel te kunnen afhouden.