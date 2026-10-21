Luchthaven over de grens wordt tijdelijk A340-museum

Afgelopen zondag zegde Lufthansa haar laatste Airbus A340-600’s gedag. Nu staan de vier toestellen tijdelijk op de luchthaven van Düsseldorf, waar liefhebbers nog een laatste glimp kunnen opvangen.

Meer dan twintig jaar lang vlogen de extreem lange Airbus A340’s in de vloot voor Lufthansa. Daarbij vervoerden ze tientallen miljoenen passagiers naar bestemmingen overal ter wereld. Zondagavond 18 oktober voerde de laatste A340-600 op vlucht LH419 vanaf Washington Dulles (IAD) naar Frankfurt de allerlaatste commerciële reis uit. Maandag was het toestel weg.

Düsseldorf

De vier exemplaren, D-AIHX, D-AIHY, D-AIHW en D-AIHZ, zijn sinds dinsdagmiddag allemaal samen te vinden op de luchthaven van Düsseldorf. De eerste twee arriveerden al maandag, terwijl de laatste dinsdagochtend in de Duitse stad over de grens aankwamen. De komende tijd staan de vier vliegtuigen hier opgesteld, hoewel het niet mogelijk is om echt een bezoekje te brengen.

Toch staan de verschillende Airbus A340’s niet in Düsseldorf voor de show. Volgens aeroTELEGRAPH gebruikt Lufthansa de komende twee weken om de toestellen te strippen van waardevolle materialen, die het bedrijf direct kan recyclen. Tussen 26 oktober en 1 november vliegen de vier machines naar Teruel, Spanje, waar ze in de langdurige opslag gaan.

©Philipp Duda

Vervroegd pensioen

Lufthansa heeft het pensioen van de A340-600’s vervroegd van 2027/2028 vanwege grote stakingen en stijgende kerosineprijzen. De viermotorige machines waren allesbehalve zuinig en daarmee niet meer rendabel voor de vloot. Ze worden vervangen door de meer duurzame Airbus A350 en Boeing 787.

De A340-300, de kleinere broer van de A340-600, blijft nog even hangen. Naast Lufthansa vliegen Swiss en Edelweiss ook met dit type. Ze worden vooral ingezet op langeafstandsvluchten met een relatief lage vraag. Lufthansa faseert deze toestellen op den duur rond 2027/2028 uit. Dit gebeurt zodra de airline voldoende Boeing 787 Dreamliners in de vloot heeft.