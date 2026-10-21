‘Nieuw’ vliegtuig Boeing mag nu officieel de lucht in

Boeing heeft er lang op moeten wachten maar de FAA heeft de 737-10, de grootste variant in de MAX-familie, nu officieel gecertificeerd. Daarmee mag Boeing het toestel voortaan verkopen aan klanten.

Oorspronkelijk stond certificatie gepland voor 2020, maar door een tweetal crashes met een 737 MAX in 2018 en 2019 evenals een plugdeur-incident in 2024 kwam Boeing onder verscherpt toezicht te staan. Wat volgde was een uitzichtloos certificeringsproces waarbij allerlei problemen en zwaktes aan het licht kwamen. Deze obstakels zijn nu allemaal overwonnen.

Laatste problemen

De grootste uitdagingen binnen het testprogramma hadden betrekking op het anti-ijssysteem van de motoren. Dit systeem gebruikt hete bleed air uit de motor om ijsvorming te voorkomen. Wanneer het systeem te lang of op het verkeerde moment is ingeschakeld, kan de motorinlaat oververhit raken. Dit brengt het risico met zich mee dat delen van de behuizing afbreken en het vliegtuig beschadigen.

Daarnaast vergde het verbeterde invalshoeksysteem (eAoA) veel aandacht. Deze Enhanced Angle of Attack-software is ontwikkeld na de 737 MAX-crashes in 2018 en 2019, die mede werden veroorzaakt doordat het MCAS-systeem op slechts één fysieke sensor vertrouwde. De nieuwe eAoA-software berekent nu een extra, virtuele invalshoek uit overige vluchtdata om foute metingen direct te herkennen en te negeren.

Klanten

De Boeing 737-10 — Boeing gebruikt niet langer het woord MAX in de officiële communicatie — is met 43,8 meter de langste variant in de MAX-familie. Het toestel is 1,7 meter langer dan de 737-9 en biedt plaats aan maximaal 230 passagiers. Door het extra gewicht krimpt het bereik van de -10 iets ten opzichte van de kleinere -9. De 737-10 heeft een bereik van maximaal 5740 kilometer.

Ondanks de jarenlange vertraging is het vliegtuig nog altijd populair onder airlines. In totaal hebben tientallen airlines samen orders uitstaan voor 1555 vliegtuigen. De grootste orders komen van United Airlines (167) en Ryanair (150), maar ook luchtvaartconcerns als de Lufthansa Group (20) en Tui Group (18) hebben orders uitstaan voor het nieuwste type van Boeing.

Verloren

Ondanks de hoge orderaantallen blijft de 737 MAX nog altijd een verloren wedstrijd voor Boeing. De Airbus A321neo van Airbus wordt momenteel op tien verschillende assemblagelijnen in elkaar gezet en de Europese fabrikant levert gemiddeld zo’n vijftig toestellen per maand af, bijna tachtig procent van de hele A320neo-familie.