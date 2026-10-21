Transavia behaalt mijlpaal met A321neo-vloot

Deze week kon Transavia een nieuwe Airbus A321neo ophalen uit Toulouse. Met dit volgende exemplaar in de vloot behaalt de luchtvaartmaatschappij een belangrijke mijlpaal.

Maandag 19 oktober droeg Airbus het vliegtuig officieel over aan Transavia, die het overbracht naar Amsterdam. Kort na 20:00 uur landde de A321neo, registratie PH-YHI, op Schiphol. De eerste werkdag begon daags daarop met een retourtje Lissabon, gevolgd door een op-en-neertje Tenerife. Daarbij liep het toestel direct al vertraging op.

Belangrijke mijlpaal

De nieuwe Airbus vormt een belangrijke mijlpaal voor Transavia. De PH-YHI is namelijk alweer de twintigste Airbus A321neo bij het bedrijf. Verder is deze machine de negende die volledig in eigen bezit is van de groene prijsvechter. De andere zijn via leasemaatschappijen in Nederland terechtgekomen.

Hoewel Transavia het type voornamelijk vanaf Schiphol inzet, vinden er ook steeds vaker vluchten vanaf Rotterdam plaats met de Airbus A321neo. Op Eindhoven heeft de maatschappij vooralsnog enkel Boeing 737’s gestationeerd staan. Na de grootschalige verbouwing van volgend jaar krijgt ook Eindhoven Airport de A321neo op bezoek.

Einde nadert

De eerste fase van de vlootvernieuwing bij de groene maatschappij nadert inmiddels het einde. Moederbedrijf Air France-KLM bestelde in totaal honderdzestig vliegtuigen uit de neo-familie, waarvan zestig in optie. De komende maanden verwelkomt Transavia nog zeker één A321neo in de vloot. Een aantal A320neo’s zal zich nog daaraan toevoegen, deze worden vanaf komend jaar verwacht.

In de tussentijd beschikt Transavia nog altijd over 33 Boeing 737’s, hoewel dat aantal in rap tempo daalt. Air France-KLM vervangt haar verouderde 737NG’s ten gunste van de modernere Airbus, die tot vijftig procent stiller is en gemiddeld vijftien procent minder CO2 uitstoot per passagier. Bovendien is de cabine breder en kunnen er meer passagiers per vlucht mee.