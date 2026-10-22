€18 miljoen per jaar: hoe Schiphol als geldkraan dient voor Rusland

Wie vanaf West-Europa naar Oost-Azië vliegt, en vice versa, komt enorme verschillen tegen in de prijzen van vliegtickets. Een reis aan boord van een Chinese luchtvaartmaatschappij als Air China, China Eastern of China Southern kost doorgaans enkele honderden euro’s minder ten opzichte van een vlucht met KLM, Air France of Lufthansa. De belangrijkste oorzaak? Rusland.

Grootmacht Rusland

Wie tussen West-Europa en Oost-Azië wil vliegen heeft eigenlijk maar één optie. Het immense Rusland dat de noordelijke flank van Eurazië bedekt is cruciaal op vliegroutes tussen de twee enorme bevolkingscentra op de uiteinden van beide continenten. Ook in Moskou is men daar bekend mee. Al eeuwenlang gebruikt het Kremlin zijn grootte als strategie, of dat nou tijdens de oorlog is waarbij alles naar het achterland wordt teruggetrokken, of in de moderne luchtvaart waarmee concessies worden afgedwongen. Zo leek het erop dat de Russische vrachtmaatschappij AirBridgeCargo in 2017 landingsrechten op Schiphol moest afstaan, waarna het Kremlin dreigde het Siberische luchtruim voor KLM af te sluiten. Pas na diplomatiek ingrijpen werd de crisis afgewend, al gaan de geruchten dat de Nederlandse airline landingsrechten heeft afgestaan.

Na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 sloten Europese landen hun luchtruim voor Russische luchtvaartmaatschappijen. Als reactie daarop werd voor airlines uit Europa de toegang tot Rusland verboden. Dit leidde direct tot grote problemen voor maatschappijen, die tegenwoordig via een nauwe corridor boven Georgië, Azerbeidzjan en Kazachstan in China arriveren. Het zorgt gemiddeld voor twee tot drie uur extra reistijd. Dat betekent voor Europese airlines toegenomen brandstof- en personeelskosten evenals extra catering. Sindsdien zijn vliegtickets naar Oost-Azië dan ook een stuk duurder dan voorheen.

Goedkopere alternatieven uit China

Toch zijn er vaak goedkopere alternatieven beschikbaar voor de routes tussen West-Europa en Oost-Azië. Chinese luchtvaartmaatschappijen stunten met spotgoedkope kaartjes en weten op die manier Europese reizigers aan boord te krijgen van hun vliegtuigen. Het enorme verschil komt vooral door de aanzienlijke besparingen die Chinese luchtvaartmaatschappijen door over Rusland te vliegen. Een gemiddelde vlucht tussen Shanghai en Amsterdam met KLM duurt dertien uur, terwijl diezelfde vlucht aan boord van China Eastern Airlines gemiddeld slechts elf uur duurt.

Met deze grote verschillen in vliegtijd besparen luchtvaartmaatschappijen uit China jaarlijks miljoenen euro’s aan brandstof, personeelskosten en catering ten opzichte van westerse airlines. Desondanks zijn deze besparingen niet enkel winst, aangezien de Chinese maatschappijen ook grote bedragen kwijt zijn aan de luchtverkeersleiding in Rusland. Omdat de Chinese airlines door het Russische luchtruim vliegen, betalen ze een geldbedrag aan de Russische autoriteiten voor de luchtverkeersleiding. Volgens een publicatie van BNR in september vorig jaar, gaat dit om € 4000 tot € 8000 per vlucht, afhankelijk van het vliegtuig en de vluchtduur. Alle vluchten bij elkaar opgeteld gaat dit jaarlijks om een duizelingwekkend bedrag van bijna € 18 miljoen dat de Chinese luchtvaartmaatschappijen kwijt zijn aan Rusland op vluchten vanaf Schiphol.

Russische oorlogskas

Behalve het geld voor de luchtverkeersleiding, zijn airlines ook nog eens grote bedragen kwijt om simpelweg gebruik te mogen maken van het Russische luchtruim: de zogenaamde Siberian Overflight Fees. In het Kremlin weet men dat airlines eigenlijk niet om Rusland heen kunnen en dat gegeven zetten zij in om luchtvaartmaatschappijen nog meer geld te laten betalen aan Rusland. De Chinese bedrijven zijn overigens niet de enige die op deze manier grote bedragen aan de Russen overmaken, ook Indiase airlines onderweg naar de VS en Canada betalen grote bedragen, evenals concerns uit het Midden-Oosten.

Vroeger gingen deze beruchte tarieven regelrecht de portemonnee in van Aeroflot, de nationale luchtvaartmaatschappij van Rusland. Aeroflot gebruikte deze enorme bedragen om nieuwe vliegtuigen aan te kopen en hun operaties draaiende te houden. Tegenwoordig vloeien deze bedragen echter direct naar de Russische staatskas. En hoewel dit geld wordt ingezet om geleasede vliegtuigen af te kopen, schulden af te betalen en de eigen vliegtuigindustrie op touw te zetten, steunen deze airlines indirect de Russische oorlogskas door over Rusland te vliegen. Immers, elk roebel die niet naar de binnenlandse vliegtuigindustrie vloeit, kan op een andere manier worden uitgegeven.

Het ‘gelijke speelveld’

In het Westen beginnen luchtvaartmaatschappijen de gevolgen van de Russische grootschalige invasie van Oekraïne ook duidelijk te voelen. De gestegen kerosineprijs door de enorme omweg die ze maken in combinatie met de ‘oneerlijke’ concurrentie uit China, zorgde bij bedrijven als KLM, British Airways en Lufthansa reeds voor de nodige veranderingen in het vliegschema. Zo werden vluchten tussen Londen en Peking volledig stopgezet door British Airways, en verlaagde deze airline de frequenties op routes naar Shanghai en Hongkong. Maar in Londen zijn ze niet de enige. Ook Lufthansa vliegt niet langer naar Peking en doet met een lagere frequentie Shanghai en Hongkong aan. SAS Scandinavian Airlines vliegt zelfs helemaal niet meer naar China. Dat is toch opvallend, zeker aangezien op elke bovengenoemde Europese bestemming minstens één Chinese maatschappij vliegt met een route die via het Russische luchtruim gaat.

Ook in de Verenigde Staten vreesden airlines voor deze ‘oneerlijke’ concurrentie waarna zij een lobby bij de overheid begonnen. Deze bleek succesvol want in oktober vorig jaar presenteerde het Amerikaanse ministerie van transport een lijst met zeven Chinese luchtvaartmaatschappijen die op vluchten naar de Verenigde Staten niet langer mochten gebruikmaken van het Russische luchtruim. In de aankondiging staat dat het verbod specifiek geldt voor Air China, Beijing Capital Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines, Hainan Airlines, Sichuan Airlines en Xiamen Airlines. Opvallend genoeg stond Cathay Pacific niet in de oorspronkelijke aankondiging, maar na een hernieuwde succesvolle lobby vanuit de Amerikaanse bedrijven kreeg de airline uit Hongkong eveneens dezelfde eisen opgelegd.

Een geopolitieke spagaat

Vooral Europese maatschappijen hebben het nakijken met dit ‘gelijke speelveld’, zoals de Amerikaanse president Donald Trump dat noemt. In de praktijk betekent het dat Chinese airlines een competitief voordeel verliezen ten opzichte van hun Amerikaanse concurrenten. Beide partijen spelen voortaan op een eerlijker speelveld. Europese maatschappijen, daarentegen, boksen nog altijd op tegen het overwicht dat hun Chinese tegenhangers hebben dankzij het Russische luchtruim. De ogen zijn daarom op Brussel gericht, maar daar lijkt men machteloos. Hoewel er gelijksoortige voorstellen voor een gelijker speelveld zijn gedaan, blijkt de EU niet over de technische en juridische kaders te beschikken om Chinese luchtvaartmaatschappijen te verbieden gebruik te maken van het Russische luchtruim als zij naar Europa vliegen.

Uiteindelijk komt het daarom neer op het gedrag van de consument zelf, die onbewust in een geopolitieke spagaat terechtkomt. Kiest de passagier voor principes en het vermijden van het risico ongewild in Rusland een noodlanding te moeten maken, of maakt hij de keuze voor de goedkopere vliegtickets die de Chinezen aanbieden? Uiteindelijk is de portemonnee toch vaak leidend bij het maken van een keuze.

Dit artikel is deel twee van een meerdelige serie over geopolitiek en luchtvaart. De sector is per definitie geopolitiek aangezien luchtvaartmaatschappijen gebruikmaken van het luchtruim van andere landen, waarbij ze onderworpen worden aan de welwillendheid van de lokale autoriteiten. In vijf artikelen behandelt Up in the Sky vijf voorbeelden waarbij geopolitiek een belangrijke reden is om vliegroutes aan te passen, bepaalde vluchten niet meer uit te voeren of simpelweg een andere livery te ontwerpen op te richten.

