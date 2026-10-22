Groningen Airport wil Londen terug, maar vliegbelasting zit in de weg

Groningen Airport Eelde wil de verbinding met Londen terughalen. Volgens directeur Meiltje de Groot is er voldoende vraag vanuit de regio. Ook de economie profiteerde van de voormalige vliegverbinding, die jaarlijks naar schatting zeven miljoen euro aan bestedingen opleverde. De hoge Nederlandse vliegbelasting maakt het volgens de luchthaven echter moeilijk om luchtvaartmaatschappijen voor de route te interesseren. ‘We voeren gesprekken met verschillende airlines, maar krijgen steeds vaker terug te horen dat wij als Nederland gewoon te duur zijn’, zegt De Groot tegen Up in the Sky.

Londen moet terug op de bestemmingskaart

Groningen Airport Eelde had jarenlang een verbinding met Londen, maar die verdween rond de coronaperiode door de gevolgen van de pandemie en het faillissement van de betrokken luchtvaartmaatschappij. De luchthaven wil de route graag nieuw leven inblazen. Volgens De Groot bestaat nog altijd behoefte aan rechtstreekse verbindingen met de Britse hoofdstad. Grote bedrijven, waaronder Google, en de universiteit en het ziekenhuis hebben internationale contacten waarvoor Londen een belangrijke bestemming is. ‘Voor ons is het een hele grote wens om die vlucht naar Londen terug te krijgen’, zegt De Groot.

Vliegbelasting maakt Groningen minder aantrekkelijk

De hoge Nederlandse vliegbelasting vormt volgens de luchthavendirecteur een belangrijke hindernis bij het aantrekken van nieuwe bestemmingen. Sinds een paar jaar geldt in Nederland een vliegbelasting. Daardoor moeten airlines de extra kosten doorberekenen aan reizigers of op een andere manier opvangen. Dat maakt een verbinding vanaf Groningen volgens De Groot minder aantrekkelijk dan een vergelijkbare route vanuit Duitsland of België, waar andere belastingtarieven gelden.

Niet alleen Londen, maar ook bestemmingen als Málaga ondervinden daarvan de gevolgen. Reizigers wijken volgens haar uit naar buitenlandse luchthavens, terwijl Groningen Airport Eelde juist een regionale rol wil vervullen. De luchthaven bespreekt het probleem met de minister en kijkt daarbij ook naar mogelijkheden om de positie van regionale vliegvelden te verbeteren. ‘Het heeft een heel groot effect op de aantrekkelijkheid van onze luchthaven om nieuwe verbindingen te krijgen’, aldus De Groot.

Kleinere vliegtuigen

Voor een eventuele terugkeer van Londen hoeft Groningen Airport Eelde niet noodzakelijk op grote vliegtuigen te rekenen. Volgens De Groot zou een kleiner toestel geschikt kunnen zijn voor de route. De capaciteit kan aansluiten bij de vraag vanuit de regio, terwijl een hogere vliegfrequentie en een verbinding die het hele jaar door wordt aangeboden de commerciële haalbaarheid kunnen vergroten. De luchthaven heeft naar eigen zeggen analyses uitgevoerd onder bedrijven waaruit blijkt dat er belangstelling bestaat. Daarnaast ziet De Groot mogelijkheden voor vakantiegangers.

Een regionale luchthaven biedt volgens haar praktische voordelen: reizigers kunnen doorgaans sneller door de luchthavenprocedures en hoeven niet naar een grotere luchthaven te reizen. De voormalige verbinding met London Southend beviel volgens De Groot goed, mede dankzij de treinverbinding met het centrum van Londen. Welke luchthaven aan de andere kant van de Noordzee wordt aangedaan, is voor haar dan ook minder belangrijk dan het herstel van de verbinding zelf. ‘Het maakt niet uit welke luchthaven het is, mensen moeten gewoon de plas over.’

Vliegbelasting inzetten voor nieuwe routes

Een van de mogelijkheden die Groningen Airport Eelde onderzoekt, is financiële compensatie voor luchtvaartmaatschappijen die een nieuwe verbinding willen starten. De luchthaven kijkt daarbij naar de ruimte die Europese regels bieden voor staatssteun aan regionale luchthavens. Voor velden met minder dan 500.000 passagiers per jaar bestaan specifieke mogelijkheden om overheidssteun te ontvangen, onder voorwaarden. Volgens De Groot zou de overheid die ruimte kunnen benutten om regionale verbindingen te ondersteunen. Een selectieve verlaging van de vliegbelasting voor Groningen en Maastricht is eveneens onderwerp van gesprek.

De luchthaven zou airlines ook zelf tegemoet kunnen komen, maar daarvoor moet wel financiële ruimte bestaan. Een andere mogelijkheid is om het bedrag dat Groningen Airport Eelde aan vliegbelasting genereert, op een andere manier in te zetten. Volgens De Groot betalen passagiers die vanaf de luchthaven vertrekken samen jaarlijks ongeveer 1,8 miljoen euro aan vliegbelasting.

Kopenhagen blijft op de wensenlijst staan

Naast Londen kijkt Groningen Airport Eelde naar andere internationale bestemmingen. Kopenhagen staat eveneens op de wensenlijst, maar de terugkeer van Londen heeft voorlopig prioriteit. De voormalige Britse verbinding heeft zich volgens De Groot al bewezen en bood zowel zakelijke reizigers als toeristen een bruikbare verbinding. De nieuwe routes naar Ierland, die SkyAlps vanaf het voorjaar wil uitvoeren naar Ireland West Airport Knock en Kerry Airport, vullen het bestemmingenaanbod aan. Toch zijn dergelijke routes commercieel niet zonder uitdagingen.

Bij Londen liggen de kansen volgens De Groot anders, omdat de luchthaven mikt op een verbinding met een hogere frequentie en vluchten gedurende het hele jaar. Het herstel van de route hangt uiteindelijk af van de bereidheid van een luchtvaartmaatschappij om de verbinding uit te voeren. Zolang de kosten vanuit Nederland hoger liggen dan op concurrerende luchthavens in het buitenland, vreest Groningen Airport Eelde dat het moeilijk blijft om die bereidheid te vinden.