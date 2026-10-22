KLM-topvrouw vliegt mee als stewardess: ‘Uitdagend’

KLM-topvrouw Marjan Rintel heeft deze week als stewardess meegewerkt op een intercontinentale vlucht naar Johannesburg. De president-directeur wilde zelf ervaren hoe het werk aan boord verloopt en passagiers vragen naar hun ervaringen met de nieuwe catering. Eerder vloog ze al mee op een vlucht naar Los Angeles. ‘Dat smaakte naar meer’, schrijft Rintel in een online post.

Rintel werkt mee in de cabine

Volgens de topvrouw spelen de medewerkers aan boord een belangrijke rol in de ervaring van reizigers. ‘Wat passagiers mij vaak vertellen: zodra ze bij ons instappen, voelen ze zich welkom en thuis. Dat komt door onze collega’s aan boord’, aldus Rintel. De vlucht naar Johannesburg bood Rintel ook de gelegenheid om het nieuwe cateringaanbod op intercontinentale vluchten zelf te testen. Ze vroeg passagiers wat ze van de aangepaste service vonden. ‘Goed om te zien dat mensen onze nieuwe service ook waarderen en gelukkig ook altijd puntjes van verbetering hebben’, schrijft ze. De feedback van reizigers geeft KLM volgens Rintel aanknopingspunten om de dienstverlening verder te verbeteren.

‘Je staat lang op je benen’

Het werk van cabinepersoneel maakte opnieuw indruk op de topvrouw. ‘Het werk aan boord is prachtig en uitdagend tegelijk. Je staat lang op je benen en je bent de hele tijd alert’, schrijft ze. Ook benadrukt ze de toewijding en het vakmanschap van haar collega’s. De ervaringen helpen haar naar eigen zeggen om betere besluiten te nemen en KLM verder te versterken. Rintel bedankt de bemanning voor de gastvrijheid en openheid tijdens de vlucht.