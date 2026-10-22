KLM vliegt vanaf Groningen met Duitse Embraer

KLM heeft op 21 oktober een chartervlucht uitgevoerd vanaf Groningen Airport Eelde naar het Italiaanse Parma, met een Embraer 190 van German Airways. Het toestel vertrok met een gezelschap van Club Diplomatique Fryslân aan boord.

Vlucht naar Parma

De Embraer 190LR, registratie D-AZFA, vertrok om 19.05 uur vanaf Groningen Airport Eelde en landde 1 uur en 35 minuten later in Parma. KLM Cityhopper bood de chartervlucht aan, maar German Airways voerde deze uit. Na de landing in Parma vertrok de Embraer opnieuw, ditmaal naar Keulen. Het vliegtuig kwam daar in de nacht aan.

German Airways

German Airways voert vaker vluchten uit voor KLM Cityhopper. De Duitse maatschappij zet daarvoor onder meer de Embraer 190 in, hetzelfde type dat KLC zelf gebruikt. De samenwerking is herkenbaar aan de opschriften op de vliegtuigen. Zo draagt de D-AZFA een sticker met de tekst ‘Operating for KLM Cityhopper’. Het toestel blijft eigendom van German Airways en vliegt met een Duitse registratie. Daarmee kan de Nederlandse luchtvaartmaatschappij extra capaciteit inzetten, zonder haar eigen vloot te gebruiken.

Chartervluchten vanaf Groningen

Chartervluchten vanaf Groningen Airport Eelde komen vaker voor. De luchthaven ontvangt regelmatig vluchten die buiten het reguliere lijn- en vakantieschema vallen, bijvoorbeeld voor zakelijke gezelschappen, sportteams en andere groepen die gezamenlijk naar een bestemming reizen. Dergelijke vluchten bieden organisaties de mogelijkheid om rechtstreeks naar hun bestemming te vliegen, zonder afhankelijk te zijn van het reguliere aanbod.