Nederlandse AIS Airlines: ‘Voor KLM vliegen is niet onze ambitie’

AIS Airlines breidt haar activiteiten uit in Italië en verwacht de vloot eind dit jaar weer op vijf operationele Jetstreams te hebben. Toch denkt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij niet aan een snelle overstap naar grotere vliegtuigen of een samenwerking waarbij voor KLM wordt gevlogen. Eerst moet de organisatie herstellen van de coronacrisis. ‘Als je groter wordt, word je ook kwetsbaarder’, zegt directeur Arend van der Meer tegen Up in the Sky. Tegelijkertijd ziet hij nieuwe kansen voor regionale luchtverbindingen.

AIS Airlines ziet kansen in Italië

De eerste week in Italië beviel AIS Airlines goed, al was er één kanttekening. ‘Na al die pizza’s hebben we de Nederlandse pot wel gemist’, grapt Arend. Verder verloopt de nieuwe operatie naar tevredenheid. De keuze voor Italië is volgens hem geen toeval. Vooral de combinatie van geografie, industrie en zakelijke vraag maakt het land interessant voor de Nederlandse operator. Genua ligt bijvoorbeeld achter een bergketen, terwijl een autorit naar de andere kant van Italië al snel vijf uur duurt. Met een Jetstream overbrug je die afstand in ongeveer een uur. Bovendien heeft Genua een omvangrijke industriële sector, met onder meer scheepswerven en staalindustrie.

Juist op routes met relatief korte afstanden, een zakelijk reizigerspubliek en onvoldoende vraag voor grotere vliegtuigen, ziet de maatschappij kansen. ‘De Jetstream is met name goed voor vliegverbindingen met korte afstanden, een groot zakelijk potentieel en een wat kleiner totaal potentieel’, zegt Arend. Bij voldoende vraag naar een route komt volgens hem uiteindelijk een grotere maatschappij met bijvoorbeeld een ATR in beeld. AIS wil zich juist richten op verbindingen waarvoor een kleiner toestel geschikt blijft.

Vaste vluchten

AIS Airlines vliegt op basis van een servicecontract voor AIRIDEA. De vluchten staan in een vast schema en gaan dus ook door als er weinig passagiers aan boord zitten. ‘Wat je moet voorkomen, is dat je twee mensen hebt en die laat staan. Die komen de volgende keer niet weer’, zegt Arend. De bezettingsgraad lag in de eerste weken nog laag, mede doordat de ticketstructuur nog niet volledig op orde was. Naar verwachting trekt die de komende periode aan.

Van nul naar vijf operationele Jetstreams

Na de coronacrisis en de nasleep daarvan probeert AIS Airlines de operatie opnieuw op te bouwen. Begin dit jaar stonden er volgens Arend geen vliegtuigen operationeel. Tegen het einde van het jaar moeten er, als alles volgens planning verloopt, weer vijf toestellen in bedrijf zijn. In Italië vliegt momenteel één Jetstream; een tweede toestel wordt klaargemaakt. De groei beperkt zich niet tot Italië: ook in Schotland breidt de luchtvaartmaatschappij haar activiteiten uit. Een deel van de vliegtuigen had na de stilstand omvangrijk onderhoud nodig voordat ze opnieuw konden worden ingezet.

De maatschappij werkt daarom stapsgewijs aan de terugkeer van de toestellen. Voor de Italiaanse operatie komt binnenkort bovendien weer een reservetoestel beschikbaar. Die aanpak past bij de bredere strategie: eerst de bestaande operatie betrouwbaar en stabiel krijgen voordat de maatschappij opnieuw grotere stappen zet. Ook het aantrekken en trainen van bemanningen en het uitbreiden van de onderhoudscapaciteit moeten gelijke tred houden met de vlootgroei.

Hogere ticketprijzen

De stijgende brandstofprijzen zijn voor AIS Airlines niet uitsluitend slecht nieuws. Doordat ook grotere luchtvaartmaatschappijen hun ticketprijzen verhogen, wordt het prijsverschil tussen een regionale vlucht en een verbinding met een grotere maatschappij kleiner. ‘Als je met Air Dolomiti gaat, met een tussenstop, zijn ze bijna hetzelfde kwijt als wanneer ze met ons meegaan. Maar dan heb je bij ons wel een rechtstreekse verbinding en een dagrandverbinding’, zegt Arend. De waarde van de Jetstream zit volgens hem daarom niet alleen in de ticketprijs, maar ook in de reistijd en de rechtstreekse verbinding.

Geen haast met grotere vliegtuigen

Hoewel AIS Airlines weer wil groeien, staat een uitbreiding met een ander vliegtuigtype voorlopig niet bovenaan op de agenda. De maatschappij heeft meer dan vijftien jaar ervaring met de Jetstream en wil die kennis eerst opnieuw benutten. Arend benadrukt dat vlootuitbreiding niet alleen om vliegtuigen draait: ook bemanningen moeten worden opgeleid, de onderhoudscapaciteit moet meegroeien en de organisatie moet de extra operatie aankunnen. ‘We willen eerst weer stabiliteit in de organisatie’, zegt hij.

De coronacrisis en de nasleep daarvan hebben volgens hem diepe sporen nagelaten. Daarom richt AIS zich voorlopig op de nichemarkt waarin het bedrijf ervaring heeft en weinig directe concurrentie ondervindt. Dat betekent niet dat verdere uitbreiding uitgesloten is. De maatschappij beschikt over een Air Operator Certificate (AOC), waarmee zij ook grotere commerciële operaties kan uitvoeren. Volgens Arend zijn er partijen geïnteresseerd om aan een volgende groeifase bij te dragen. Hij wil echter voorkomen dat AIS Airlines te snel een stap zet die de onderneming financieel kwetsbaarder maakt.

Als er uiteindelijk een ander vliegtuigtype bijkomt, ligt een stap binnen de turbopropmarkt meer voor de hand dan een overstap naar de Boeing 737. AIS Airlines is ook met ATR in gesprek. Beide partijen wisselen bovendien kennis uit over elektrische vliegtuigtechnologie.

Niet zomaar voor KLM vliegen

Een samenwerking waarbij AIS Airlines capaciteit levert voor KLM, zoals andere regionale operators dat doen, staat niet op de verlanglijst. Arend ziet daarin juist een risico. Een operator die sterk afhankelijk wordt van één grote opdrachtgever, kan in de problemen komen als die samenwerking eindigt. Hij verwijst naar Eastern Airways, een Britse maatschappij die eerder met Jetstreams vloog, later overstapte op Embraers en voor KLM opereerde.

G-CLSN Embraer 190LR Eastern Airways op Schiphol © Remco de Wit

Toen die constructie wegviel, bleef de maatschappij met een kostbare vloot achter. Ook Blue Islands noemt hij als voorbeeld van de risico’s van een groeistrategie waarbij een kleinere operator grotere vliegtuigen gaat inzetten. Bij een vloot met grotere toestellen kunnen de vaste lasten aanzienlijk oplopen, terwijl het wegvallen van een contract direct gevolgen heeft voor de inzetbaarheid en inkomsten.

De problemen van Eastern Airways werden volgens hem mede beïnvloed door complicaties rond de Brexit. Voor AIS Airlines is de les duidelijk: niet iedere kans om groter te worden, is automatisch een goede kans. ‘Leg de lat lager en spring eroverheen’, vat Arend de strategie samen. De maatschappij wil liever gecontroleerd doorgroeien vanuit een stabiele basis dan haar toekomst afhankelijk maken van één grote opdrachtgever.

Elektrische Jetstream

Naast de operationele uitbreiding werkte AIS Airlines aan een project om de Jetstream elektrisch te maken. Dat project is volgens Arend al behoorlijk ver gevorderd, maar staat voorlopig op een lager pitje. De reden is dezelfde als bij de vlootstrategie: de maatschappij moet eerst de bestaande operatie weer stabiel krijgen. Zodra dat is gelukt, wil hij de ontwikkeling opnieuw oppakken. Arend blijft vertrouwen houden in elektrische aandrijving voor korte vluchten.

Opleiding tot piloot

De Jetstream is niet alleen een onderdeel van de bedrijfsstrategie, maar ook een opstap voor piloten die hun eerste baan in de commerciële luchtvaart zoeken. AIS Airlines werd mede opgezet om afgestudeerde piloten van de eigen vliegschool aan werkervaring te helpen. Arend wijst erop dat economische crises, waaronder die van 2007 tot 2010, het voor beginnende piloten moeilijk kunnen maken om door te stromen naar een eerste baan. Met AIS Airlines wilde hij een platform creëren waar afgestudeerden daadwerkelijk aan de slag kunnen en vliegervaring opdoen voordat ze eventueel naar een grotere luchtvaartmaatschappij overstappen.

‘Een trampoline naar de grote luchtvaart’

Voor Arend ligt de waarde van AIS Airlines uiteindelijk niet alleen in de vliegtuigen of de routes, maar ook in de rol die het bedrijf speelt voor beginnende piloten. In de bijna dertig jaar dat hij actief is in de luchtvaart, heeft hij verschillende economische pieken en dalen meegemaakt. Voor de coronacrisis doorliepen tientallen, mogelijk honderden piloten het Jetstream-traject van AIS Airlines. Volgens hem zijn die vliegers uiteindelijk goed terechtgekomen in de sector. Het bedrijf biedt daarmee een mogelijkheid om juist in minder gunstige tijden vliegervaring op te doen en een eerste stap naar een grotere luchtvaartmaatschappij te zetten.

Het doel is dat jonge piloten na hun opleiding niet langdurig aan de grond blijven staan, maar daadwerkelijk aan het werk kunnen. Arend is trots op die rol en wil de constructie ook in de toekomst behouden. De komende periode moet vooral in het teken staan van herstel, consolidatie en gecontroleerde groei. AIS Airlines heeft mogelijkheden om het AOC en de operationele kennis verder te benutten, maar wil eerst de basis op orde krijgen. Pas daarna komen grotere uitbreidingen nadrukkelijker in beeld. Voor AIS Airlines draait de volgende fase dus niet om zo snel mogelijk groter worden, maar om een stabiele regionale operator te blijven die nieuwe verbindingen kan openen, piloten werkervaring biedt en ook bij een volgende crisis overeind blijft.