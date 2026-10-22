Russische Boeing 737 staat sinds 2022 op Duitse luchthaven

Een Russische Boeing 737 staat sinds 2022 geparkeerd op de luchthaven Keulen/Bonn. Inmiddels is de rekening voor de stallingskosten opgelopen tot mogelijk 300.000 euro. Wie daarvoor opdraait, is onduidelijk. Het toestel krijgt ondertussen wel regelmatig onderhoud.

Boeing zou doorvliegen naar Luik, maar bleef achter

De Boeing 737-400F, registratie VQ-BVF, landde op 27 februari 2022 op Keulen/Bonn, meldt aeroTELEGRAPH. Een dag later stond een vervolgvlucht naar de Belgische luchthaven Luik gepland. Die kwam er niet. Door de Russische invasie van Oekraïne en de daaropvolgende beperkingen voor de Russische luchtvaart kwam het vrachtvliegtuig vast te staan in Duitsland. Sindsdien staat het toestel op een parkeerterrein voor langdurige stalling. Volgens een woordvoerder van de luchthaven heeft de Boeing geen invloed op de dagelijkse luchthavenoperatie. Het vliegtuig neemt dus wel ruimte in, maar belemmert het reguliere vliegverkeer niet.

Stallingskosten lopen op tot 300.000 euro

De luchthaven brengt normaal gesproken tussen de 150 en 180 euro per dag in rekening voor het parkeren van een vliegtuig. Voor de Boeing van Atran Airlines is sinds 2022 echter geen enkele betaling ontvangen. De openstaande kosten lopen daardoor steeds verder op. Na ongeveer 1.690 dagen komt het bedrag uit op naar schatting 250.000 tot 300.000 euro. Of de luchthaven dat geld ooit terugziet, valt nog te bezien. Ook ontbreekt duidelijkheid over wie de rekening moet betalen. Volgens de woordvoerder heeft de luchthaven momenteel geen contact met de betrokken partij. Daarmee verschilt de situatie van die van een Russische Airbus A321 van Aeroflot, die eveneens sinds het begin van de oorlog vaststaat op de luchthaven van Genève. Daar worden de stallingskosten van ongeveer 30.000 Zwitserse frank per maand wel betaald.