850 F-35’s: Lockheed Martin krijgt megaorder

De vijfde generatie straaljager van Lockheed Martin is nu al een van de meest succesvolle toestellen ooit. Daar komt nog een gigantische order bij. Eén klant bestelt minimaal 850 F-35’s bij de Amerikaanse fabrikant.

Het is een recordorder, nog nooit plaatste iemand zo’n grote order bij Lockheed Martin. Donderdagmiddag bestelde het Amerikaanse ministerie van Oorlog (voorheen Department of Defence) ten minste 850 exemplaren van Lockheed Martins vijfde generatie-straaljager. De F-35’s worden de komende tien jaar aan het ministerie geleverd.

Niet alleen voor de VS

Niet enkel het Amerikaanse ministerie van Oorlog gaat de vruchten plukken van deze order, ook andere landen krijgen een deel. In totaal gaat het om negentien landen, waarbij sommige enkel onderdelen of onderhoud uit het pakket ontvangen. Hoewel het niet helemaal duidelijk is welke landen tot deze lijst behoren, blijkt wel dat in ieder geval Duitsland, Zwitserland en Saoedi-Arabië meedoen.

Voor alle partijen is de deal gunstig. Lockheed Martin verwacht vooral planningszekerheid op de langere termijn. Ook zijn er stabiele toeleveringsketens en dalende kosten per gebouwde F-35. Dat is ook gunstig voor de Amerikaanse strijdkrachten en hun partners, die relatief gezien veel minder betalen voor elke bestelde straaljager dan wanneer zij die apart bestelden.

Honderdduizenden banen zeker

Verder onderstreept Lockheed Martin het economische belang van de reusachtige order. De Amerikaanse fabrikant beweert dat de honderden F-35’s de komende jaren minstens 317.000 banen veiligstellen en jaarlijks minimaal 79 miljard dollar opleveren. Ook bespaart de opdracht de Amerikaanse belastingbetaler vele dollars aan onderhoud gedurende ‘de hele levenscyclus van de F-35’.

Momenteel zijn er wereldwijd een kleine 1400 Lockheed Martin F-35’s in gebruik. Nederland bezit er op dit moment 52, verdeeld over de vliegbases van Leeuwarden en Volkel. Ook staan er enkele op Luke Air Force Base in de Amerikaanse staat Arizona voor trainingsdoeleinden. Verder zijn Nederlanders actief op meerdere bases in de VS. Zo bracht minister van Defensie Yeşilgöz recent een bezoek aan Sheppard Air Force Base, waar al meer dan 45 jaar Nederlandse vliegers worden opgeleid.