Buren vechten Schiphol-besluit aan: ‘Voor ons is de maat vol’

Milieuorganisaties en omwonenden stappen opnieuw naar de rechter om het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) voor Schiphol aan te vechten. Volgens de coalitie biedt het nieuwe besluit onvoldoende bescherming tegen geluidsoverlast, gezondheidsschade en vervuiling. De organisaties willen dat de Raad van State het besluit vernietigt.

‘Milieu en omwonenden worden onvoldoende beschermd’

Zij vinden dat het nieuwe LVB bestaande overschrijdingen van geluidsgrenzen legaliseert en ruimte biedt aan een aantal vluchten en nachtvluchten dat volgens hen niet is toegestaan. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) zou nog altijd onvoldoende middelen hebben om effectief op te treden tegen overtredingen. ‘De minister kiest met dit besluit opnieuw voor de belangen van de luchtvaart. Hij is wederom gezwicht voor de lobby van KLM en Schiphol, zonder acht te slaan op de gezondheidsbelangen van zeker anderhalf miljoen omwonenden’, stelt Johan Vollenbroek namens de coalitie. Volgens hem zijn eerdere rechterlijke uitspraken en adviezen van deskundigen, maatschappelijke organisaties en adviesorganen onvoldoende meegewogen. ‘Dit besluit schiet ernstig tekort en beschermt het milieu en omwonenden onvoldoende’, aldus Vollenbroek.

Zorgen over natuur en uitstoot

Schiphol beschikt volgens de coalitie nog altijd niet over een geldige natuurvergunning. Ook ontbreekt het in het nieuwe LVB aan absolute grenzen voor de uitstoot van stikstof, ultrafijnstof en CO₂. De organisaties vinden daarom dat het besluit niet alleen tekortschiet in de bescherming van omwonenden, maar ook onvoldoende waarborgen biedt voor natuur en klimaat. Het nieuwe besluit moet de regels voor onder meer geluid, uitstoot en het aantal vliegbewegingen rond Schiphol vastleggen en treedt op 1 november in werking.

Eerder besluit sneuvelde bij de Raad van State

Het is niet de eerste keer dat omwonenden en milieuorganisaties juridische stappen zetten tegen de regels voor Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat probeerde in 2025 met een versneld, tijdelijk Luchthavenverkeerbesluit het aantal vliegbewegingen te begrenzen op maximaal 478.000 per jaar. De Raad van State vernietigde dat besluit op 11 maart 2026, nadat omwonenden en belangenorganisaties beroep hadden aangetekend. Na de officiële publicatie van het nieuwe LVB wil de coalitie opnieuw naar de hoogste bestuursrechter stappen. De organisaties eisen dat ook dit besluit van tafel gaat. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat is van plan het nieuwe LVB vrijdag op Schiphol feestelijk te vieren.

‘De minister moet terug naar de tekentafel’

Vollenbroek stelt dat de overheid de luchtvaartsector jarenlang heeft bevoordeeld ten koste van omwonenden en het milieu. ‘Voor ons is de maat vol. Jarenlang heeft de overheid Schiphol en de luchtvaartmaatschappijen beschermd, gedoogd, bevoordeeld en boven de wet geplaatst. Die tijd is voorbij.’ De organisaties willen dat de minister het besluit opnieuw uitwerkt, met meer aandacht voor gezondheid, leefomgeving en klimaat. Daarvoor is volgens Vollenbroek een vermindering van het aantal vluchten noodzakelijk: ‘De minister moet terug naar de tekentafel voor een besluit dat mens, leefomgeving en klimaat wél beschermt. Dat kan alleen met minder vluchten.’