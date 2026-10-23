Cao-conflict bij Transavia escaleert: loonbod ingetrokken

Transavia wil bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel om ruimte te maken voor een eventuele loonsverhoging. De luchtvaartmaatschappij heeft het eerdere loonbod van twee procent ingetrokken en houdt vast aan plannen om de Werk- en Rusttijden Regeling (WRR) te versoberen. De vakbond VNC is het daar niet mee eens. Een akkoord over een nieuwe cao lijkt voorlopig ver weg.

Transavia trekt loonbod van 2 procent in

Tijdens het hervatte cao-overleg op woensdag 21 oktober bleek dat Transavia vasthoudt aan een looptijd van 30 maanden voor de nieuwe cabine-cao. De luchtvaartmaatschappij wil daarnaast de bestaande WRR aanpassen. Het eerdere loonbod van twee procent over de volledige looptijd heeft Transavia inmiddels ingetrokken. In plaats daarvan wil de werkgever een eventuele loonsverhoging, inclusief compensatie voor de gestegen kosten van levensonderhoud, financieren met besparingen op de huidige arbeidsvoorwaarden. Het cabinepersoneel zou daardoor alleen meer salaris kunnen krijgen als het op andere afspraken inlevert. De VNC verzet zich tegen die aanpak en stelt dat een eerlijke loonontwikkeling niet ten koste mag gaan van eerder overeengekomen arbeidsvoorwaarden.

Vakbond vreest verslechtering arbeidsvoorwaarden

De VNC begrijpt dat Transavia maatregelen onderzoekt om de financiële resultaten te verbeteren, maar vindt het onredelijk dat de rekening bij het cabinepersoneel terechtkomt. Volgens de vakbond hebben medewerkers net als andere werknemers te maken met stijgende kosten voor boodschappen, huisvesting en energie. Als de lonen onvoldoende meegroeien, neemt hun koopkracht af. Ook de WRR speelt een belangrijke rol in het conflict. Die regeling bevat afspraken over onder meer roosters, werk en rust en de balans tussen werk en privé. De vakbond benadrukt dat deze voorwaarden tijdens eerdere cao-onderhandelingen zijn uitonderhandeld en niet zomaar opzij kunnen worden geschoven. Volgens de VNC moeten een eerlijke beloning en goede arbeidsvoorwaarden naast elkaar blijven bestaan.

Eerst meer duidelijkheid over financiële situatie

De vakbond wil bovendien meer inzicht in de financiële positie van Transavia en de keuzes die de maatschappij maakt. Daarom heeft de VNC opnieuw gevraagd om een schriftelijke reactie op een eerdere brief aan de directie en het hoofd Dienst Cabine. Ook wil de vakbond weten welke gevolgen de plannen hebben voor het cabinepersoneel en hoe de gesprekken met de grondmedewerkers en cockpitbemanning verlopen. Transavia werkt nog aan een inhoudelijke reactie, die volgens de VNC naar verwachting pas in november komt. Die informatie is voor de vakbond van belang om de voorstellen voor de nieuwe cao goed te kunnen beoordelen.