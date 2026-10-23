KLM 787 is tijdelijk meest uitzonderlijke in de vloot

Dat de luchtvaart niet altijd even gestroomlijnd loopt zoals het lijkt, blijkt wel uit de tijdelijke radome op een Boeing 787 van KLM. Hoewel het vliegtuig al drie jaar een nieuwe livery heeft, is het voorlopig de meest uitzonderlijke in de vloot.

Oude radome

KLM is sinds enkele jaren bezig haar vliegtuigen een nieuwe livery te geven waarbij de donkerblauwe streep tot onder de radome verdwijnt. Volgens de luchtvaartmaatschappij is dit onder meer om het makkelijker te maken de neuskegel te vervangen wanneer nodig. Immers, het kost minder tijd en energie om het onderdeel in één egale kleur te spuiten dan in drie verschillende.

Dat niet alle radomes in de tussentijd zijn overgespoten blijkt uit de tijdelijke accessoire van de PH-BHA. De Boeing 787 van KLM draagt momenteel een neuskegel die eigenlijk bij de oude livery hoort. Het ziet er op zijn minst opmerkelijk uit, maar werkt vooral op de lachspieren. Toch zal dit niet voor altijd blijven. Wanneer KLM de oorspronkelijke antennebehuizing heeft gerepareerd, keert deze naar verwachting terug op het vliegtuig.

©Leon Holtkuile

Eerste Dreamliner

De PH-BHA is de eerste Dreamliner in de vloot van KLM en vliegt al meer dan tien jaar mee. Inmiddels beschikt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij over een deelvloot van dertien 787-9’s en vijftien langere -10’s. De meest recente kwam pas in januari dit jaar bij de vloot, waarmee de gehele Dreamliner-deelvloot compleet was.

Transavia kende ook een mismatch

KLM is niet de enige airline die mismatches heeft tussen vliegtuig en radome. Datzelfde overkwam Transavia recent ook. De enige Airbus A321neo in de vloot met een bijzondere livery had tijdelijk een nieuwe neuskegel nodig nadat de oorspronkelijke beschadigd raakte. Daarom kreeg de retro-Transavia A321neo, registratie PH-YHD, een witte antennebehuizing in plaats van een zwarte.

‘De originele zwarte radome van de retro-livery moest worden uitgebouwd voor reparatie. Omdat we slechts één toestel met deze speciale retro-uitvoering hebben, beschikken we ook maar over één zwarte radome. Voor de continuïteit van de operatie is daarom tijdelijk een witte vervangende radome geïnstalleerd,’ aldus de woordvoerder. Inmiddels vliegt de PH-YHD weer met een zwart exemplaar.