Opmerkelijke draai: Emirates komt toch niet naar Europese luchthaven

Na een lang conflict slaagde Emirates er recent in verkeersrechten te bemachtigen op de luchthaven van Berlijn Brandenburg. Nu blijkt dat de maatschappij uit Dubai voorlopig toch niet naar de Duitse hoofdstad komt.

Emirates ziet voorlopig af van de voorgenomen vluchten. De luchtvaartmaatschappij verkreeg deze in september na een jarenlang conflict. Volgens Emirates zijn enkele passages uit de overeenkomst momenteel te onduidelijk en voor verschillende interpretaties vatbaar. De airline wil dat dit eerst opgeklaard wordt, voordat ze de nieuwe route start.

Beperkingen

Het oude luchtvaartverdrag tussen Duitsland en de VAE stond toe dat Emirates onbeperkt vluchten mag uitvoeren tussen Dubai en maximaal vier Duitse luchthavens. Dat waren altijd Frankfurt, München, Hamburg en Düsseldorf. De airline mocht weliswaar naar Berlijn vliegen, maar dan moest ze de verbinding met een andere Duitse luchthaven stopzetten.

In de nieuwe afspraken mag Emirates zeven keer per week een vijfde vliegveld bedienen, maar daarbij krijgt de airline wel de beperkende maatregel opgelegd dat ze niet langer onbeperkt mag groeien in de andere steden. Een derde dagelijkse vlucht naar München, zoals de maatschappij uit Dubai graag wil, zou daarmee in het geding komen.

Ook is het niet mogelijk om vanaf Berlijn door te vliegen naar een andere bestemming. Dergelijke verbindingen vallen onder de zogenaamde verkeersrechten van de vijfde vrijheid. Zo vliegt Emirates bijvoorbeeld vanaf Dubai naar New York, via Milaan. Het is met name dit punt waar onduidelijkheden over zijn. Volgens president Tim Clark is het belangrijk dat de verschillende interpretaties op een lijn komen, voordat Emirates de route naar Berlijn aanvangt.

Jarenlang gevecht

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen dat Emirates voorlopig nog niet naar Berlijn vliegt. De luchtvaartmaatschappij heeft jarenlang een felle strijd gevoerd om deze verbinding aan het netwerk te mogen toevoegen. Dat stuitte op fel verzet van de Lufthansa-lobby, die bang is marktaandeel te verliezen. President Clark sprak zelfs van een ‘kartel’ dat zijn airline tegenhoudt.

De aankondiging dat Emirates de rechten voor Berlijn had bemachtigd leidde dan ook tot verbolgen reacties uit het kamp van Lufthansa. Behalve de Duitse airline waren ook vakbonden en luchtvaartverenigingen ontsteld over de beslissing. Ze waarschuwden dat er in de toekomst nog meer passagiers via Dubai zouden kunnen reizen in plaats van via Duitse hubs. Ook zouden mensen hun banen dreigen te verliezen.