Transavia wint internationale luchtvaartprijs: ‘Best Airline Award’

Transavia heeft tijdens Routes World 2026 de Best Airline Award gewonnen. De luchtvaartmaatschappij kreeg de onderscheiding voor haar samenwerking met luchthavens en andere regionale partners, de ontwikkeling van haar routenetwerk en initiatieven om bestemmingen beter bereikbaar te maken.

Jury prijst samenwerking

De award wordt jaarlijks toegekend aan een luchtvaartmaatschappij die zich onderscheidt op het gebied van routeontwikkeling, samenwerking en regionale bereikbaarheid. Luchthavens en toeristische organisaties dragen kandidaten voor, waarna een onafhankelijke vakjury de winnaar kiest. Transavia viel volgens de jury op door de samenwerking met partners in Nederland en België, gezamenlijke marketingcampagnes en de ontwikkeling van nieuwe verbindingen. Ook de uitbreiding van de basis op Brussels Airport en de samenwerking rond de tijdelijke sluiting van Eindhoven Airport speelden mee in de beoordeling.

‘Samen laten we zien dat groei mogelijk is’

Remon Essers-Aliende Moscoso, Strategic Network Planner bij Transavia, nam de prijs namens de aanwezige delegatie in ontvangst. ‘Deze prijs is voor de luchthavens, partners en collega’s met wie we iedere dag werken aan betere verbindingen. Samen laten we zien dat groei mogelijk is op een manier die commercieel verantwoord, efficiënt en veerkrachtig is. Zo blijven we mensen en regio’s verbinden’, aldus Essers-Aliende Moscoso.

Volgens Transavia is Routes een belangrijk evenement voor de ontwikkeling van nieuwe vliegroutes. Jaarlijks komen er meer dan 230 luchtvaartmaatschappijen, honderden luchthavens en toeristische organisaties en ruim 3.000 luchtvaartprofessionals uit meer dan 110 landen samen.