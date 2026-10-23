Zeven banden kapot bij landing Airbus A380

Zeven kapotte banden en drie defecte lichten bij het landen van een Airbus A380 op de luchthaven van München afgelopen augustus: een tussentijds rapport laat zien wat er mis ging tijdens de landing.

Nog geen week nadat een Vietnam Airlines Boeing 787 Dreamliner vanuit het gras opsteeg op de luchthaven van München ging het afgelopen augustus bijna weer mis. Op een regenachtige dag kwam een Airbus A380 van Lufthansa, registratie D-AIML, bijna twintig meter vóór de landingsbaan terecht. Tijdens deze harde landing moesten zeven banden het ontgelden, evenals drie approachlichten.

Het weer een factor?

Bij slecht weer landen commerciële vliegtuigen doorgaans met het Instrument Landing System (ILS). Hierbij begeleiden antennes op de grond het vliegtuig via het correcte vliegpad naar de landingsbaan. Op de luchthaven van München was dit systeem die dag op baan 26L echter niet beschikbaar; volgens de Duitse onderzoeksautoriteit BFU vanwege vernieuwingswerkzaamheden.

De bemanning maakte daarom gebruik van een zogenaamde RNP-nadering (Required Navigation Performance), waarbij de positie van het vliegtuig via satellieten wordt bepaald. Airbus heeft hiervoor het FLS-systeem ontwikkeld. Dit hulpmiddel berekent een virtueel glijpad voor de piloten, waardoor de nadering op de cockpitschermen vrijwel identiek aanvoelt aan een ILS-nadering.

Eerste resultaten

Zware bewolking en hevige regen belemmerden het zicht op de landingsbaan echter ernstig. Ondanks dat het zicht onder het vereiste minimum lag, zette de copiloot de nadering handmatig voort. Pas twee seconden voor het raken van de grond waarschuwde de gezagvoerder dat het toestel te laag zat, waarna de A380 negentien meter vóór de drempel van de landingsbaan op de grond terechtkwam. Dat blijkt uit het voortijdige rapport van de Duitse onderzoeksautoriteiten.

Lufthansa trekt lessen

Lufthansa voerde direct na het incident aanpassingen door. Piloten op de Airbus A320, A350 en A380 moeten voortaan de automatische piloot en de digitale stuurhulp (Flight Director) het laatste stuk van de landing uitzetten wanneer ze het FLS-systeem gebruiken. De piloot moet het vliegtuig voorlopig volledig met de hand landen, totdat Airbus meer duidelijkheid geeft over het voorval.