KLM negeert vliegverbod: boete van €285.000 opgelegd

KLM moet de Amerikaanse overheid 320.000 dollar, omgerekend ongeveer 285.000 euro, betalen omdat de luchtvaartmaatschappij tussen januari 2022 en mei 2025 herhaaldelijk onder een Amerikaanse vluchtcode door het Iraakse luchtruim vloog. Volgens het Amerikaanse ministerie van Transport leverde dat veiligheidsrisico’s op.

Amerikaanse overheid legt KLM boete op

Van de boete van 320.000 dollar moet KLM 200.000 dollar binnen zestig dagen betalen. De resterende 120.000 dollar hoeft de maatschappij alleen te voldoen als zij binnen een jaar opnieuw de regels overtreedt. Daarmee koppelt de Amerikaanse overheid een deel van de sanctie aan het voorkomen van nieuwe overtredingen. Ook Air France, de Franse zustermaatschappij van KLM, kreeg een boete opgelegd. Die bedraagt 105.000 dollar, waarvan 65.000 dollar binnen zestig dagen moet worden betaald. De overige 40.000 dollar vervalt als Air France zich gedurende een jaar aan de regels houdt.

Vluchten onder code van Delta Air Lines

De zaak draait om vluchten die KLM en Air France uitvoerden onder een zogenoemde codeshare-overeenkomst met Delta Air Lines. Daarbij wordt een vlucht uitgevoerd door de ene luchtvaartmaatschappij, maar ook aangeboden onder het vluchtnummer van een partner. Delta werkt nauw samen met KLM en Air France en biedt samen met beide maatschappijen verbindingen aan tussen Europa en de Verenigde Staten. Volgens het Amerikaanse ministerie van Transport werden de betreffende vluchten uitgevoerd in strijd met beperkingen voor het Iraakse luchtruim. De Amerikaanse transportminister Sean Duffy benadrukte dat maatschappijen die onder een Amerikaanse vluchtcode opereren zich aan de geldende veiligheidsregels moeten houden.

KLM kiest voor schikking

KLM heeft de zaak geschikt met de Amerikaanse overheid en is niet van plan de boete aan te vechten. Een woordvoerder laat tegenover RTL weten dat KLM en Air France hun wettelijke verplichtingen serieus nemen en zich blijven inzetten om aan alle toepasselijke luchtvaartregels te voldoen. De boete volgt op meer dan honderd vluchten die volgens de Amerikaanse autoriteiten onder de betreffende codeshareconstructie in strijd met de beperkingen werden uitgevoerd.