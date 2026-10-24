Zijn korte KLM-vluchten van Schiphol naar Düsseldorf echt nodig?

Düsseldorf Airport ziet het als een positieve ontwikkeling als korte vliegverbindingen tussen Düsseldorf en Schiphol op termijn plaatsmaken voor de trein. Voorwaarde is wel dat de trein betrouwbaar genoeg is om te voorkomen dat reizigers hun aansluiting op Schiphol missen. Juist daar wringt het, zegt Lars Redeligx, CEO van Düsseldorf Airport, tegen Up in the Sky. Ook KLM-topvrouw Marjan Rintel is kritisch over de treinverbindingen met Duitsland.

Trein kan KLM-vluchten vervangen

KLM vliegt tussen Amsterdam en Düsseldorf. Die verbinding biedt reizigers toegang tot het netwerk van Schiphol, waar ze kunnen overstappen op intercontinentale vluchten. Rintel uitte eerder haar onvrede over de treinverbindingen met belangrijke Nederlandse en Duitse steden. Volgens haar kan een goed alternatief per spoor ervoor zorgen dat luchtvaartmaatschappijen minder korte vluchten hoeven uit te voeren om passagiers naar hun hubs te brengen. Redeligx begrijpt die gedachte. Hij ziet dat het aantal korte feederverbindingen al aanzienlijk is afgenomen, al maken dergelijke vluchten nog steeds deel uit van het netwerk.

Ook Düsseldorf heeft bijvoorbeeld nog een vliegverbinding met Frankfurt. Volgens de topman hangt de toekomst van dit soort routes sterk af van de betrouwbaarheid van het spoor. ‘Op het moment dat de trein betrouwbaar is en een goede klantervaring biedt, zullen mensen steeds vaker de trein nemen’, zegt hij. Dat is volgens hem nu nog niet vanzelfsprekend. Redeligx verwijst daarbij naar het Duitse spoorwegnet, waar de punctualiteit volgens hem onder de 70 procent ligt. Vooral reizigers die een intercontinentale vlucht moeten halen, willen niet het risico lopen hun aansluiting te missen door een vertraagde trein. Daarom kiezen ze momenteel nog vaak voor een feederverbinding, een korte vlucht die passagiers naar een grotere hub brengt. Pas wanneer de trein een betrouwbaar alternatief wordt, kan die afweging veranderen.

‘Liever een Airbus naar Madrid of Lissabon’

Als de trein een groter deel van het feederverkeer overneemt, ontstaat voor Düsseldorf ruimte om de beschikbare capaciteit anders in te zetten. De luchthaven opereert, net als Schiphol, binnen een bestaande capaciteitslimiet en wil die zo efficiënt mogelijk benutten. Redeligx ziet daarom liever dat een luchtvaartmaatschappij een extra vlucht naar een Europese bestemming aanbiedt. ‘Ik heb liever dat er nog een Airbus A321 naar Madrid of Lissabon vliegt dan een kleine Embraer die een feederverbinding uitvoert’, zegt hij.

Daarmee spreekt hij niet de wens uit dat KLM uit Düsseldorf vertrekt. Redeligx benadrukt juist dat de luchthaven goede banden heeft met de Nederlandse maatschappij en dat airlines zelf bepalen hoe zij hun netwerk inrichten. Voor Düsseldorf is het vooral belangrijk dat de beschikbare capaciteit zo goed mogelijk wordt benut. Een verbinding met Schiphol kan daarin nog altijd een rol spelen, zolang de luchtvaartmaatschappij die nodig vindt. Mocht een betere treinverbinding de vraag naar feederverkeer veranderen, dan ziet Redeligx dat niet als een probleem.

Düsseldorf wordt geen tweede Schiphol

De ambities van Düsseldorf reiken verder dan Europese bestemmingen, maar de luchthaven maakt geen aanspraak op de rol van een grote internationale hub. Düsseldorf Airport wil zelf ook meer rechtstreekse intercontinentale verbindingen aantrekken. Vanaf april keert een verbinding met New York terug, met een product dat uitsluitend op zakelijk verkeer is gericht. Düsseldorf kijkt ook naar mogelijkheden voor vluchten naar de Amerikaanse oostkust. Toch is uitbreiding niet eenvoudig.

Luchtvaartmaatschappijen kampen nog altijd met een tekort aan vliegtuigen en breiden hun netwerken eerst op de grote hubs verder uit. Redeligx verwacht dat ook nieuwe generatie toestellen, zoals de Airbus A321XLR, kansen bieden om rechtstreeks naar verre bestemmingen te vliegen. Met zo’n kleiner toestel kan een luchtvaartmaatschappij een route beginnen en bij succes later opschalen. Tegelijkertijd erkent hij dat Düsseldorf nooit het netwerk van Schiphol, Frankfurt of München zal evenaren. ‘Schiphol is een hub met verbindingen in alle richtingen’, zegt hij.

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Capaciteit bepaalt de toekomst

De luchthaven wil geen nieuwe start- en landingsbaan of terminal bouwen, maar de bestaande infrastructuur beter benutten. Dat maakt de discussie over feederverbindingen extra relevant. Wanneer een korte vlucht verdwijnt, kan die capaciteit mogelijk worden ingezet voor een andere bestemming, afhankelijk van de operationele mogelijkheden en de keuzes van de luchtvaartmaatschappijen. Redeligx wil niet vooruitlopen op het lot van KLM. Een betrouwbare treinverbinding kan de manier waarop passagiers naar Schiphol reizen veranderen, maar zolang reizigers zekerheid willen over hun aansluiting, blijft een feederverbinding aantrekkelijk. Voor Düsseldorf ligt de prioriteit bij het aanbieden van zoveel mogelijk relevante bestemmingen binnen de beschikbare capaciteit. Of de KLM-vlucht naar Amsterdam in de toekomst een andere rol krijgt, hangt dus niet alleen af van de luchthaven, maar ook van de ontwikkeling van het spoor en de netwerkstrategie van KLM.

Dit artikel is deel één van een driedelige serie op basis van het interview met Lars Redeligx, CEO van Düsseldorf Airport.