Militair vlieger Dekkers over F-104, F-16 en drie keer met pensioen

Veel militaire vliegers maakten na hun loopbaan bij Defensie de overstap naar de burgerluchtvaart. Peer Dekkers niet. Hij bleef in dienst bij de Koninklijke Luchtmacht (KLu) en kan zelfs zeggen dat hij daar drie keer met pensioen ging. In zijn loopbaan als militair vlieger maakte hij zo’n 4.000 vlieguren en vloog hij onder meer op de F-104 Starfighter en de F-16.

Peers passie voor de luchtvaart begon met enkele boekjes van Hugo Hooftman die hij als brugklaspieper kocht. Uren kon hij erin bladeren om al het moois te bekijken dat er aan vliegtuigen voorbijkwam. ‘Vooral de Cessna T-37 Tweet vond ik toen een leuk vliegtuig. En laat dat nou precies het vliegtuig zijn waarop ik in mijn loopbaan het laatst heb gevlogen. Als instructeur.’ Cessna T-37 “Tweet” in het NMM museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

Leren vliegen tijdens de Koude Oorlog

Zoals voor veel jongens en meiden die in de jaren zestig bij Defensie gingen vliegen, begon Peer zijn vliegopleiding op de Fokker S-11. ‘Nederland werkte in die tijd van de Koude Oorlog samen met België aan het opleiden van grote aantallen militaire vliegers’, vertelt hij. ‘Beide landen beschikten over honderden jachtvliegtuigen en helikopters om het Rode Gevaar op afstand te houden. Bij de voortgezette opleiding op de Belgische vliegbasis Brustem kwamen de Nederlandse en Belgische leerlingen voor het eerst samen om in 150 vlieguren bij het Vervolmakingscentrum de grondbeginselen van het militair vliegen bijgebracht te krijgen.’

Langs hier, langs daar

‘Zoals bij elke opleiding begon alles met een brokje onderricht in de techniek van het vliegtuig, waaronder het hydraulisch systeem’, vervolgt Peer. ‘De adjudant die ons dat moest bijbrengen wilde het niet gecompliceerder maken dan absoluut noodzakelijk. Op een landkaart van het systeem volgde hij met een aanwijsstok de wegen die de hydraulische vloeistof bewandelde: “Langs hier, langs daar en terug naar de vergaarbak.” In de praktijk gaven deze onuitwisbare woorden ook wel de route aan die de meesten van ons hebben gevolgd: langs hier – Woensdrecht bijvoorbeeld – langs daar – Brustem, Moose Jaw of Sheppard – en terug naar de vergaarbak – de vliegende squadrons in Nederland.’ Brevetuitreiking aan Peer Dekkers op 21 februari 1968

‘Gij kunt er genen biet van!’

Niet alleen de leerlingen bestonden uit een gemengd gezelschap van Nederlanders en Belgen, hetzelfde gold voor de instructeurs. Peer: ‘Vooral die Belgen waren nog jachtvliegers van de oude stempel: veel vloeken en tieren als er iets niet goed ging: “Amai, gij, koeienkop, gij kunt er genen biet van! Ik heb de sturen en ik zal het u nog een keer tonen.” En wee degene die vergeten was het landing gear down te doen. Een hele dag een wiel meesjouwen waar hij liep of stond, viel de arme sloeber ten deel.’

Eigenaardig heen en weer zwabberen

‘De Fouga Magister waarop gelest werd, had maar één hydraulisch systeem – langs hier, langs daar. Ging dat kapot, dan vloog hij ook nog wel; de besturing werkte met kabels en tandwielen. Alleen het landingsgestel moest dan met behulp van een noodpomp worden uitgeklapt. Met je linkerhand bediende je de throttles, met de rechter hield je de stick vast en bestuurde je het vliegtuig. Maar moesten de wielen eruit, dan zat er niks anders op dan de stick los te laten om met de hand te gaan pompen. Ondertussen moest het vliegtuig natuurlijk wel gewoon gevlogen worden. Stond je op de grond en zag je een Fouga in de nadering ineens wat eigenaardig heen en weer zwabberen, dan wist je meteen hoe laat het was.’

Belgische Fouga CM.170 Magister © Leonard van den Broek

Belgische Fouga CM.170 Magister en Cessna T-37 in het NMM museum te Soesterberg © Leonard van den Broek

Ongewenst bezoek

Het tweede deel van de voortgezette opleiding vond plaats op de Lockheed T-33 op Woensdrecht. Peer: ‘Geen enkele vlieger zit erop te wachten dat er na het opstijgen enge beesten in de cockpit opduiken. Nadat de canopy in een zuidelijk land heeft opengestaan, kan het zomaar gebeuren dat zich vanuit donkere krochten onder of achter het instrumentenpaneel gigantische spinnen met harige poten aandienen. Of grote torren met vervaarlijke scharen. Of horrorhorzels.’

‘In de Lage Landen blijft een cockpit evenmin altijd verschoond van ongewenst bezoek. Voor veldmuisjes is het een klein kunstje om via de wielen en de struts het vliegtuig te bestijgen, op zoek naar beschutting, onder andere in de ruimte onder de schietstoel. Daar verzamelt zich allerlei rommel, doorgaans in de vorm van schrijfmateriaal. Bij een inspectiebeurt komt die zooi wel tevoorschijn, of anders zodra er negatieve G’s worden getrokken.’ Ter illustratie M-5 Lockheed T-33A KLu Vliegbasis Twenthe 060796 © Remco de Wit

Geen excuus

‘Formatievliegen was een van de standaardonderdelen van de opleiding. Vloog een instructeur met een leerling die de stof snel onder de knie had, dan had hij vaak enkele minuten over voor het beoefenen van manoeuvres die niet in de syllabus waren opgenomen. De leerling, die zich in de positie van volgvlieger bevond, moest dan soms tot ongewone acties overgaan om weer snel aan de vleugel van de leider te kunnen hangen. En zo gebeurde het dat de ongelukkige nummer twee moest pushen, wat resulteerde in negatieve G-krachten. Niet alleen schrijfspullen kwamen van onder de stoel omhoog, maar ook… een dode muis! Uiteraard geen excuus om niet in positie te blijven.’

Door het geluid knallen

Na Woensdrecht ging Peer op Eindhoven van start met de F-84F Thunderstreak. ‘Met enige moeite, goede wil en een portie onverschrokkenheid kon de F-84F tot supersone snelheid worden gebracht’, zegt Peer met een stralend gezicht. ‘Niet in horizontale vlucht, nee, je rolde die kist ergens boven de 30.000 ft op de rug en trok hem vervolgens in een loodrechte duik. En terwijl je met kloppend hart ter aarde stortte, liep de machmeter gestadig op: 0.9, 0.95, 0.99, door naar de 1.0 en soms zelfs daar nog iets overheen. Op dat moment, je zat intussen op zo’n 10.000 ft, was het de hoogste tijd om zonder enige terughoudendheid je stick naar achter te trekken met een pullout van tenminste 4G om een onaangenaam treffen met Moeder Aarde te voorkomen. Een voor een kwamen we er allemaal voor aan de beurt om zo door het geluid te knallen.’

F-84F Thunderstreak met 314 squadron markings in het NMM te Soesterberg © Leonard van den Broek

F-84F Thunderstreak, tentoongesteld op de vliegbasis Eindhoven © Leonard van den Broek

Boomparty met een bijzondere souvenir

‘Barstensvol trots waren we als we voor het eerst in ons jonge leven de schokgolven achter ons hadden weten te laten, in deze zogeheten machrun. Daar zat ook nog een feestje aan vast, de boomparty, met daarbij inbegrepen de uitreiking van het F-84F-speldje, een uiteraard felbegeerd statussymbool. Maar ook daarvoor moest je weer iets doen, want het speldje bevond zich op de bodem van een goed gevulde bierpul. Twee aan twee moest er door de jonge supersone krijgers een run worden gehouden naar de tafel waar de biertjes in slagorde stonden opgesteld. Wie als eerste zijn speldje tussen de tanden kon tonen, was de winnaar. De verliezer kwam in een herkansing tegen een van de andere losers. Dit tafereel herhaalde zich net zolang totdat iedereen het felbegeerde hebbeding op zijn revers kon spelden.’

‘De enige Belg onder ons was zowaar lid van de blauwe knoop. Alleen met hem liep het een beetje anders. Manhaftig zette de beste man zich over zijn weerzin tegen het schuimende spul heen en werkte de boel in een paar slokken naar binnen. Glas leeg, tot de laatste druppel. Maar geen speldje. Verdwenen. In zijn keelgat. Toen hij enkele dagen later zijn kostbare trofee alsnog kon opspelden, was het wel iets bruiner dan dat van ons.’

Een hele hoop gedoe

Eveneens op Eindhoven vloog Peer na een korte omscholing enige tijd op de NF-5. ‘Met dat vliegtuig waren we vaak in Noorwegen, een dunbevolkt land waar je zo laag kon vliegen als je wilde. Je moest wel rekening houden met de minkfarms. Als die dieren in het voorjaar schrokken, aten ze hun eigen jongen op. De farmhouders dienden in dat geval een rekening in bij Defensie. Alle minkfarms hadden we daarom op de kaart – de zogeheten vette lap vanwege het vele gebruik – met grote rode cirkels genoteerd.’

NF-5 tijdens vliegoefeningen in Noorwegen © Archief Peer Dekkers

‘Uiteraard moest je ook heel goed weten waar in de diepe, grote fjorden hoogspanningskabels liepen. Als ze niet al te hoog boven water hingen en diep doorzakten, waren ze moeilijk te zien als je met 450 knopen aankwam. Het geeft een hele hoop gedoe als je zo’n draad meeneemt. Een vlieger die dat overkwam, heeft zijn schietstoel gebruikt. Zijn geluk was dat hij naast een vissersboot in het water terechtkwam, anders zou hij zijn gezonken.’

Navigeren met de Starfighter

Op Volkel vloog Peer achtereenvolgens met de F-104G Starfighter en de F-16. ‘De Starfighter had een soort ingebouwde routeplanner avant la lettre: het LN-3-navigatiesysteem wist dankzij gyroscopen en versnellingsmeters waar het vliegtuig was, zonder hulp van bakens of grondstations. Daardoor kon de piloot ook ’s nachts, bij slecht weer en op lage hoogte, redelijk betrouwbaar zijn weg vinden én zijn bommen op het doel krijgen.

‘Er werden vele lesuren aan besteed om ons vertrouwd te maken met dit staaltje moderne techniek. Helaas kenmerkten deze lessen zich door een hoge mate van saaiheid. Dat, gecombineerd met het feit dat de lessen na de middag werden gegeven, in mijn geval in de zomer, met de volle zon die in het klaslokaal scheen en na de nodige biertjes na de lunch – ja, dat kon toen nog! – resulteerde erin dat wij weinig tot niets opstaken van de lessen.’

Militair vlieger Peer Dekkers F-104 311 Squadron, 1980

Militair vlieger Peer Dekkers met 2000 vlieguren

Militair vlieger Peer Dekkers bij intro F-104 bij 311 Squadron, 1970

‘Ons gebrek aan kennis over de werking van de LN-3 bleek gelukkig geen enkel probleem in de dagelijkse praktijk. Het systeem was namelijk kinderlijk eenvoudig in gebruik. Een knopje met vier standen, dat kon de gemiddelde vlieger nog wel aan. Zodra het groene lampje begon te knipperen, zette je de knop op NAV en was je klaar om te gaan.’

‘Ook de route kon je van tevoren instellen. Op de kaart bepaalde je waar je naartoe wilde. De routepunten zette je uit ten opzichte van de thuisbasis: hoe ver oost of west en hoe ver noord of zuid. Dat gebeurde heel eenvoudig door de daarvoor bestemde stokjes op de juiste lengte te maken. Eenmaal onderweg zorgde de LN-3 ervoor dat je precies boven de vooraf ingestelde punten uitkwam.’

‘Nou ja, precies… Dat was meteen ook de grote handicap van de LN-3: de nauwkeurigheid liet nogal eens te wensen over. Na een uur vliegen kon de afwijking al twee mijl of meer bedragen. Vier mijl afwijking kwam ook regelmatig voor, vooral na stevige aerobatics en manoeuvres met hoge G-belasting. Elk squadron had daarom een eigen LN-3-specialist. Die fietste na iedere wave van shelter naar shelter om klachten te verzamelen en de systemen waar mogelijk weer op orde te krijgen. Dat vereiste nogal eens wat inventiviteit en improvisatie.’

‘Onze specialist was daar bijzonder goed in. Ik herinner me dat ik op een dag bij hem kwam om een LN-3 met een afwijking van maar liefst acht mijl op te schrijven. Hij keek me aan en zei: “O, die LN-3 is prima. Daar mankeert niets aan.” Op mijn verbaasde blikken reageerde hij droogjes: “U bent gewoon op het verkeerde vliegveld geland. U had op De Peel moeten zijn.”’ Cockpit NF-5 © Peer Dekkers

Weinig plaats

‘De Canadezen hadden na hun vertrek uit de nucleaire strike-taak nog een voorraad BDU-8/B-oefenbommen over’, vervolgt Peer. ‘Die 2000-ponders hadden dezelfde vorm en valkarakteristiek als de echte B43. Voor een zacht prijsje konden we die overnemen. ‘Om zo’n oefenbom op de Vliehors te kunnen afgooien, vloog je daags tevoren naar CFB Baden-Söllingen, een Canadese vliegbasis. Daar bevond zich ook een taxfreeshop, waar we ons voordeel konden doen met de aankoop van Canadese whisky en grote stereo-installaties.’

‘Probleem was dat er in de F-104 maar weinig plaats was om dergelijke aankopen in op te bergen. Achter in de cockpit zaten vier computers van het vliegtuig, een stuk of vier grote bakken. Toen bedacht een van ons: die hebben we onderweg toch niet allemaal nodig, eruit ermee. Hij bood aan ook iets voor mij mee te nemen, waarop ik dacht: navigeren kan ik wel zonder en bommen afgooien ook. Maar toen het moment eenmaal daar was…’ F-104 © Archief Peer Dekkers

Die bom ging gewoon met mij mee

‘Ik kruiste de Afsluitdijk en zag dat de rangecursor het niet deed. Shit! Nou ja, zonder die cursor zie ik het ook wel. Knopje niet op automatic maar op manual, dan valt die bom er ook af. Wat ik echter was vergeten: als je de bom handmatig afwierp, werkte ook het parachutemechanisme van die bom niet. Dus die ging gewoon met mij mee Vanuit de toren kreeg ik te horen: “Your score: 30.000 feet at twelve o’clock, sir.” Gelukkig kwam mijn hoop uit dat de bom niet op een vissersboot was beland.’

F-104G Starfighter boven Heusden © Archief Peer Dekkers

Uit het zicht blijven

‘Prins Bernhard zou Volkel bezoeken en had aangekondigd met de heren piloten te willen kletsen’, schakelt Peer over op een andere gebeurtenis. ‘Alle hens aan dek! Alle verloven werden ingetrokken en iedereen werd gesommeerd om in dagelijks tenue met gepoetste schoenen om 16.00 uur spontaan in de officiersmess te verschijnen.’

‘Maar voordat het zo laat was, kregen we inspectie van onze basiscommandant. Hij wilde nette officieren hebben, niet een zooitje met lang haar. Samen met enkele anderen van wie het haar net over de boord viel, kreeg ik – om uit het zicht van de prins te blijven – de opdracht om de QRA te bemannen, de Quick Reaction Alert. Daar stonden de Starfighters paraat die binnen vijftien minuten in de lucht konden zijn, uitgerust met kernwapens.’

Dramatisch fout

‘Het “grote plan” liep echter dramatisch fout. ZKH had grote belangstelling voor de nucleaire rol van Volkel en wilde de QRA wel bezoeken. Paniek. Kon en mocht dat wel? Een compromis werd bereikt. ZKH zou in gesprek gaan met de dienstdoende vliegers. ‘Zo kwam het erop neer dat de prins zich die middag het langste onderhield met de mensen die de leiding juist uit zijn zicht had willen houden. De social in de mess werd nog wel kortstondig vereerd met een bliksembezoek, maar de fles met een Italiaans likeurtje die ik als barofficier speciaal had ingekocht bij een Udense slijterij, bleef onaangeroerd.’ Cdt Peer Dekkers 314 Squadron

De cirkel is rond

‘De F-16 besturen was tien keer makkelijker dan de F-104 met al zijn grillen en nukken op bepaalde limieten’, aldus Peer. ‘Maar die F-104… Dat is echt mijn grote liefde als het om vliegtuigen gaat, met het mooiste geluid – een beetje huilend.’ Op de F-16 vloog Peer als gastvlieger. Hij sloot zijn vliegende loopbaan na 4.000 vlieguren af op de Cessna T-37 Tweet: precies het vliegtuig waarmee zijn liefde voor de luchtvaart ooit was begonnen. Peer Dekkers in F-104G Starfighter na vogelaanvaring

‘Drie keer ging ik met pensioen’, zegt Peer. ‘Eén keer gewoon, toen ik 58 was. Daarna gebeurde het bij de reservisten en tot slot als burger die betrokken was bij de selectie van kandidaten voor de vliegopleiding.’ Ook na zijn vliegende loopbaan bleef Peer actief in de luchtvaartwereld en bij de Nederlandse Officieren Vereniging. Hij is nog altijd betrokken bij het verenigingsblad Carré, waarvan hij eindredacteur is. Zo eindigde zijn loopbaan uiteindelijk precies waar zijn passie ooit begon: bij de vliegtuigen die hij als brugklaspieper uit de boekjes van Hugo Hooftman leerde kennen.