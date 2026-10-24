Turkse airline ontkent incident in Frankfurt: ‘Geen sprake van’

Pegasus Airlines ontkent dat een Airbus A321neo op de luchthaven van Frankfurt een startpoging in de verkeerde richting deed. Volgens de Turkse luchtvaartmaatschappij merkte de cockpitbemanning de fout tijdig op. Daarmee spreekt Pegasus berichten tegen dat de bemanning al in de verkeerde richting aan de start was begonnen en de luchtverkeersleiding de start moest afbreken. ‘Er is geen sprake geweest van een startpoging’, meldt Pegasus Airlines.

Verkeerde afslag op de startbaan

Het incident vond op 20 oktober plaats tijdens de voorbereidingen voor vlucht PC996 van Frankfurt naar Istanbul Sabiha Gökçen. De Airbus A321neo, registratie TC-RDO, taxiede naar runway 18, maar draaide bij het oprijden van de baan per ongeluk naar rechts, in de richting van startbaan 36. Volgens de berichtgeving van The Aviation Herald kreeg het toestel toestemming om op te stijgen, waarna de bemanning in de verkeerde richting aan de start begon. De luchtverkeersleiding greep vervolgens in en de bemanning brak de start af bij een grondsnelheid van ongeveer 35 knopen, omgerekend circa 65 kilometer per uur. Het toestel verliet de baan via een taxibaan en keerde terug naar het juiste wachtpunt.

Pegasus spreekt berichten tegen

Pegasus stelt dat de bemanning de fout zelf opmerkte en het vliegtuig tot stilstand bracht, waarna het in overleg met de luchtverkeersleiding de startbaan verliet. Vervolgens reed het toestel opnieuw de baan op, ditmaal in de juiste richting, en vertrok het alsnog naar Istanbul. De maatschappij verklaarde tegenover Hava Sosyal Medya: ‘Ons vliegtuig draaide bij het oprijden van de startbaan de verkeerde kant op. De cockpitbemanning merkte dit op en bracht het toestel tot stilstand. In overleg met de luchtverkeersleiding werd de startbaan verlaten. Daarna werd de baan opnieuw opgereden en vertrok het vliegtuig.’ Pegasus benadrukt daarbij: ‘Er is geen sprake geweest van een startpoging. De beweringen dat het toestel in de verkeerde richting probeerde op te stijgen en dat de verkeerstoren dit heeft verhinderd, zijn onjuist.’

Voorval gemeld bij Duitse autoriteiten

De Duitse luchtverkeersleidingsorganisatie DFS bevestigt dat het voorval bij de bevoegde autoriteiten is gemeld. De beschikbare berichtgeving bevat daarmee twee verschillende lezingen van het voorval: Pegasus zegt dat de bemanning het vliegtuig stopte voordat een startpoging plaatsvond, terwijl andere bronnen melden dat het toestel daadwerkelijk aan de start begon en de luchtverkeersleiding de bemanning opriep te stoppen.