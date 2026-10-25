Beter dan KLM? Flight report TAP Air Portugal vanaf Schiphol

Na een spannende strijd tussen Air France-KLM en Lufthansa om TAP Air Portugal achter de rug, blijft één vraag hangen: hoe zou de Portugese luchtvaartmaatschappij het doen binnen de groep van Air France-KLM? En misschien nog belangrijker: hoe verhoudt de service zich tot die van KLM? Tijdens een vlucht van Amsterdam naar Lissabon nemen we de proef op de som.

Moderne terminal

De reis begint voortvarend. De veiligheidscontrole op Schiphol verloopt vlot en al snel staan we in Terminal 1. De moderne uitstraling maakt, zeker in vergelijking met die van de oudere pieren, altijd een verzorgde indruk. Bij de gate staat een Airbus A321neo van TAP Air Portugal. Het toestel draagt de registratie CS-TJM en kreeg bij de Portugese maatschappij de naam Raul Solnado, een verwijzing naar de bekende Portugese komiek en acteur.

Rustig boarden

Kort voor vertrek klinkt de mededeling dat de vlucht volledig is volgeboekt. Passagiers krijgen daarom het verzoek hun handbagage gratis af te geven, zodat die in het ruim kan worden vervoerd. Een praktische maatregel: op een volle vlucht kan het zoeken naar ruimte in de bagagevakken het instappen flink vertragen. De passagiers geven massaal gehoor aan het verzoek. Vervolgens begint het boarden volgens de aangegeven groepen. Dat verloopt opvallend rustig en georganiseerd. Geen lange opstoppingen bij de ingang en weinig gedoe met koffers die niet meer in de bagagevakken passen.

Bij het instappen begroet de cabinebemanning ons met een warme, mediterrane glimlach. Als luchtvaartliefhebber is het onvermijdelijk om eerst even linksaf te slaan en de piloten te begroeten. Ook de cabine maakt een verzorgde indruk: alles oogt netjes en schoon.

Een kleurrijke cabine met een flexibel karakter

Eenmaal aan boord valt de bijzondere stoelindeling op. De businessclass bevindt zich voorin, achter een gordijn, met opvallende zwart-rode stoelen. Direct daarachter staan nog enkele rijen rode stoelen met hoofdsteunen. Verder naar achteren maken die plaats voor geelgroene economyclassstoelen, die een eenvoudiger ontwerp hebben.

De kleurstelling is niet alleen een esthetische keuze. TAP kan de grens tussen businessclass en economyclass aanpassen aan de vraag en het aantal verkochte tickets. Zo kan de maatschappij de beschikbare capaciteit commercieel flexibeler inzetten. Een concept dat inmiddels bij veel luchtvaartmaatschappijen voorkomt, maar door de verschillende kleuren in deze cabine wel erg zichtbaar is.

De zwart-rode stoelen zitten comfortabeler, bieden meer beenruimte en beschikken bovendien over een handige klem waarmee passagiers bijvoorbeeld een tablet kunnen bevestigen om tijdens de vlucht een film te kijken. Een klein detail dat het comfort ten goede komt. De economyclassstoelen zijn daarentegen een stuk soberder uitgevoerd.

Op weg naar Lissabon

Om 13.57 uur komt het toestel in beweging voor de pushback, zeven minuten later dan de geplande vertrektijd van 13.50 uur. Een verwaarloosbare vertraging, zeker voor een vlucht die volledig is volgeboekt. Aan boord zitten veel Nederlandse vakantiegangers, onder wie gezinnen met kinderen. De sfeer doet daardoor sterk denken aan een vlucht van Transavia naar een populaire vakantiebestemming. Dat is niet verrassend: ook TAP vervoert op deze route een mix van vakantiegangers, stedentrippers en andere reizigers die naar Portugal vliegen.

Beperkte service

Het aanbod op het onboardmenu maakt aanvankelijk weinig indruk. De keuze is beperkt en oogt wat karig voor een traditionele netwerkmaatschappij. KLM kreeg de nodige kritiek op het verdwijnen van het gratis broodje kaas en de introductie van het Grand Café-concept, maar het aanbod van de Nederlandse maatschappij steekt toch gunstig af bij wat TAP aan boord serveert.

Na de reguliere service deelt de bemanning chocolaatjes met TAP-branding uit. Een kleine attentie, maar wel een die de ervaring net iets persoonlijker maakt. Toch ontbreekt er iets. Wie bij KLM of Air France vliegt, is op Europese vluchten gewend aan een kop koffie of thee die bij de service is inbegrepen. Bij TAP moet de passagier daar niet op rekenen.

De prijs van een dunne stoel

De sfeer in de cabine blijft gedurende de vlucht rustig, huiselijk en verzorgd. De bemanning is vriendelijk en de A321neo houdt het geluidsniveau aangenaam laag. Toch is er een kanttekening: de beenruimte.

De Recaro-stoelen zijn opvallend dun uitgevoerd. Daarmee beperkt TAP het gewicht van het vliegtuig en benut de maatschappij de beschikbare ruimte efficiënt. Het nadeel is dat de stoelen weinig royaal aanvoelen, vooral voor langere passagiers die de beperkte beenruimte al snel zullen merken.

Maar goed… wie nog de beenruimte verwacht uit de tijd waarin roken aan boord was toegestaan, moet zich aanpassen aan de huidige realiteit. TAP vormt daarin geen uitzondering. De stoel is functioneel en doet wat hij moet doen, maar van veel comfort is geen sprake. Voor een vlucht van enkele uren naar Lissabon valt ermee te leven, al zit je behoorlijk opgevouwen. Zeker bij een raamstoel. Daarom besloot ik het laatste uur achterin door te brengen, waar ik staand een praatje maakte met de cabinebemanning.

Een chaotische aankomst in Lissabon

Na een rustige vlucht slaat de sfeer bij aankomst om. Zodra het toestel op zijn parkeerpositie staat, duurt het opvallend lang voordat de trappen bij de deuren arriveren. Terwijl de passagiers wachten om uit te stappen, loopt de temperatuur op tot ongeveer 30 graden. De warmte dringt snel de cabine binnen en de irritatie neemt merkbaar toe.

Na het uitstappen volgt de volgende hindernis. De passagiers stappen in een overvolle bus die hen naar de terminal moet brengen. Vervolgens blijkt er op het platform een file van bussen te staan. De rit naar de terminal verandert daardoor in een lange wachttijd, waarbij de bus nauwelijks vooruitkomt. Het is een weinig aangename afsluiting van een vlucht die aan boord juist zo positief begon. De vertraging bij het uitstappen, de hitte en de opstoppingen maken de aankomst onnodig vermoeiend.

De problemen zijn bovendien niet nieuw. Tijdens het World Aviation Festival wees topman Luís Rodrigues zelf op de beperkingen van de luchthaveninfrastructuur in Lissabon. De afhandeling met bussen vormt volgens hem een serieus probleem en is bepaald niet de ontvangst die Portugal zijn bezoekers zou moeten bieden. Ook de luchthaven moet volgens hem worden vernieuwd om de ambities van Lissabon als internationale hub waar te kunnen maken. Daarmee legt de aankomst een probleem bloot dat TAP niet volledig zelf kan oplossen. De luchtvaartmaatschappij kan investeren in haar vliegtuigen, cabine en personeel, maar blijft voor een belangrijk deel afhankelijk van de luchthaven waar ze opereert.

Conclusie: beter dan KLM?

Op basis van deze vlucht is het antwoord niet simpelweg ja of nee. TAP kan zich op bepaalde punten prima meten met KLM, maar deze vlucht maakt niet duidelijk dat de Portugese maatschappij ook het betere totaalproduct biedt. De cabinebemanning is gastvrij en het toestel maakt een verzorgde indruk. Tegelijkertijd blijven enkele punten achter bij wat je van een traditionele netwerkmaatschappij mag verwachten.

Als TAP onderdeel was geworden van Air France-KLM, had de Portugese maatschappij zeker niet misstaan binnen de groep. De grootste uitdaging ligt echter niet alleen aan boord, maar ook op de grond. De luchthaven van Lissabon kent beperkingen. Schiphol heeft als hub van KLM een sterkere positie in het Europese netwerk. Voor TAP’s nieuwe eigenaar, Lufthansa Group, blijft de luchthaven van Lissabon dan ook een hoofdpijndossier, in afwachting van de bouw van een nieuwe luchthaven.