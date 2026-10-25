KLM vervangt Airbus A330 door grotere Boeings op populaire route

KLM zet vanaf 25 oktober grotere Boeing-toestellen in op vluchten naar Aruba en Bonaire. Daarmee vergroot de luchtvaartmaatschappij het aantal beschikbare stoelen in de World Business Class en Premium Comfort Class. De wijziging geldt voor het winterseizoen en speelt in op de vraag naar meer comfort op vluchten naar de Caribische eilanden.

Meer stoelen in de premiumklassen

Waar KLM voorheen de Airbus A330 inzette op de route naar Aruba en Bonaire, kiest de airline vanaf het begin van het winterseizoen voor de Boeing 777 en Boeing 787-10. Beide toestellen bieden meer capaciteit in de hogere reisklassen. De World Business Class beschikt over circa 35 stoelen, tegenover ongeveer 30 in de eerder ingezette Airbus A330. Daarnaast bieden de Boeing-toestellen circa 24 plaatsen in Premium Comfort Class, de premium economy-cabine van KLM. Het aantal stoelen in de overige reisklassen blijft volgens KLM vergelijkbaar.

KLM vliegt al decennialang naar de eilanden

De uitbreiding valt samen met een bijzonder jaar in de geschiedenis van KLM op de Caribische routes. Op 31 mei 1936 voerde de luchtvaartmaatschappij de eerste officiële passagiersvlucht naar Bonaire uit. Daarmee was KLM de eerste Europese airline met een lijndienst naar het eiland. De verbinding met Aruba bestaat nog langer: KLM vliegt daar al sinds 1934 naartoe. Volgens Frédérique Pelger, Vice President KLM Benelux, Dutch Caribbean & Suriname, blijft de maatschappij de verbindingen ontwikkelen op basis van de wensen van reizigers. ‘We zien dat reizigers steeds vaker kiezen voor extra comfort en persoonlijke service. Met meer capaciteit in onze World Business Class en Premium Comfort Class bieden we onze passagiers die mogelijkheid’, aldus Pelger.

Ook meer vluchten naar Curaçao

Niet alleen Aruba en Bonaire krijgen deze winter extra aandacht. KLM breidt ook het aantal vluchten naar Curaçao uit. Gedurende het winterseizoen biedt KLM negen vluchten per week aan. In januari en februari loopt dat aantal op tot tien per week. Tijdens de kerstvakantie staan twaalf wekelijkse vluchten gepland, terwijl KLM in de voorjaarsvakantie elf keer per week naar het eiland vliegt. Daarmee vergroot de airline in drukke vakantieperioden het aanbod naar de Caribische bestemmingen, waar de vraag naar vluchten vanuit Nederland traditioneel sterk samenhangt met schoolvakanties en het winterseizoen.