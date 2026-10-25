Mijn afscheid bij KLM: ‘Wat was ik verdrietig’

Mijn hart is in dit leven meer dan één keer gebroken. Een van die keren was toen ik afscheid nam van mijn baan als stewardess bij KLM. Man, man, wat was ik verdrietig toen. Want wat vond ik mijn avontuurlijke leven geweldig! Vliegen: a way of life. Dat is het en dat was het. Écht.

KLM-stewardess: A way of life

Iedere vlucht andere collega’s, iedere week een ander continent, een ander land, een andere stad, een ander klimaat, een andere taal, eten, slaapritme, aanmeldtijd, afmeldtijd, aanvliegtijd, turbulentie, agressie, verbinding, humor, diepe gesprekken, samen ontbijten, samen eten, samen op roadtrip, samen… leven! Voluit! Met mensen die je niet kent en die je kunnen raken, inspireren, verhelderen. Want na deze vlucht is de kans dat je ze nog vaak ziet niet zo groot. Dus deel de lol en deel het leed! Stewardess bij KLM… a way of life.

‘Heb je spijt, mam?’

Nadat ik afscheid had genomen, werd het een uitdaging om mijn weg in dit leven opnieuw te vinden. Na veertien jaar vliegen had ik geen carrière opgebouwd waarmee een switch easy-peasy zou zijn. Of ik in de sales had gezeten of de universiteit had gedaan, leek werkgevers verder weinig te boeien. En daarmee werd het gat waarin ik viel behoorlijk groot.

Mijn dochters vragen me weleens: ‘Heb je spijt, mam? Dat je niet meer vliegt?’ Ik kan daar nooit snel op antwoorden, want de argumenten voor en tegen vliegen me in mijn hoofd om de oren.

De tropische bestemmingen in de winter, de pracht van de steden en safari’s die ik heb mogen meemaken, de fietstochten door sloppenwijken, over bruggen en door de oudste koloniale straatjes. De diversiteit aan passagiers, de kleurrijkheid van hun kleding, de ingetogenheid of juist uitbundigheid van de verschillende culturen. De gesprekken met mensen aan boord die hun ziel en zaligheid blootleggen. De sterrenhemel op plekken waar geen steden zijn, het eten op locatie, het shoppen en zoveel, zoveel culturele uitjes waar mijn hart heerlijk van op aangaat!

Of… de jetlags, de straten die voor me uit rollen als golven van de oceaan, trillende handjes van vermoeidheid, een vliegrooster dat overhoop ligt zodra ik me ziek meld. De impact van het niet aanwezig kunnen zijn bij belangrijke momenten van je gezin en vrienden omdat je aan de andere kant van de wereld zit. De nachten doortrekken op karakter omdat je al 28 uur wakker bent. Verdoofd de wereld inkijken omdat je niets meer in je opneemt. Een gekelderd immuunsysteem door wisselende klimaten, cabinelucht en jetlags. Daar gingen bij tijd en wijle mijn traanbuizen van op aan.

Maar wanneer ik nu op vakantie ben of een uitje maak buiten mijn eigen leefomgeving, barst mijn hart als vanouds open in dat vertrouwde patroon. Wat voel ik me dan gelukkig! Wat ben ik dan mezelf.

Over de tijd waarin ze als stewardess vloog bij KLM, schreef Renske Dragt het boek ‘Love is in the Air’. Via Up in the Sky kunt u met de code “upinthesky10” het boek extra voordelig bestellen!

Ervaren

Ik weet nu dat ik niet geboren ben om stewardess te zijn. Net zomin als dat ik geboren ben om wat dan ook qua functie te zijn. Ik ben hier om te ervaren. Dit leven te ervaren. In al zijn rijkdom, al zijn ellende, alle blijdschap, al het verdriet.

Het is geen functie die ik me zal herinneren op mijn sterfbed. Het is het leven dat ik heb mogen ervaren, in al zijn schoonheid en al zijn drek. Ook tijdens mijn vliegjaren bij KLM. Het heeft mijn hart en mijn leven verrijkt.

Afscheid bij Up in the Sky

Na al die jaren vliegen en de jaren van schrijven die daarop volgden, neem ik nu na vele columns afscheid van Up in the Sky. Deze deur is voor mij, net als ooit de deur bij KLM, gesloten. De ervaringen en de dankbaarheid die ik heb gevoeld, neem ik mee in mijn hart.

Dank, lieve lezers, voor alle berichten die ik heb mogen ontvangen naar aanleiding van mijn boek en de columns die ik schreef. Jullie reacties hebben me geraakt, in de meest positieve zin. Ik heb in mijn schrijven best wat moralistische insteken gekozen. Er zijn er maar twee die ik als waarheid omarm, nu ik op de helft van mijn leven ben. Die geef ik jullie tot slot nog even mee.

De cirkel van invloed reikt niet verder dan die van jezelf. Werk aan jezelf. De rest kun je niet voor een ander bepalen. Wat jij niet wilt dat jou geschiedt, doe dat ook een ander niet. Niet omdat je daarmee altijd krijgt wat je geeft, maar omdat je zelf degene bent met wie je uiteindelijk moet leven.

Lieve mensen, lieve lezers, dank jullie wel dat jullie een stukje met me zijn meegereisd.

Over haar tijd als KLM-stewardess schreef Renske Dragt het boek ‘Love is in the Air’. Via Up in the Sky kunt u met de code “upinthesky10” het boek extra voordelig bestellen!