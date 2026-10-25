Na incident met Boeing 747 grijpt luchtvaartmaatschappij in

Het landingsgestel van een Boeing 747-8F van Cargolux is bezweken op de luchthaven van Luxemburg. Het toestel stond op dat moment geparkeerd. Niemand raakte gewond. Uit voorzorg heeft de luchtvaartmaatschappij extra inspecties opgelegd voor haar volledige vloot Boeing 747-8F’s.

747 stond geparkeerd

Het incident vond plaats op 23 oktober. Het betrokken toestel, registratie LX-VCF, stond geparkeerd toen het landingsgestel aan de linkerkant bezweek. Over de omstandigheden waaronder dat gebeurde, is nog weinig bekend. De oorzaak van het incident wordt onderzocht. Cargolux werkt samen met autoriteiten aan de berging van het vliegtuig. De maatschappij heeft niet bekendgemaakt hoe groot de schade is of wanneer het weer inzetbaar kan zijn.

Extra inspecties voor volledige 747-8F-vloot

Cargolux heeft naar aanleiding van het incident besloten alle Boeing 747-8F-vrachtvliegtuigen aan aanvullende inspecties te onderwerpen. Die controles moeten wereldwijd worden uitgevoerd voordat de machines aan hun volgende vlucht beginnen. Daarmee wil de maatschappij mogelijke vergelijkbare problemen tijdig opsporen. Of de maatregel gevolgen heeft voor de vluchtuitvoering, is nog onduidelijk. Cargolux heeft niet aangegeven of vluchten worden vertraagd of geannuleerd als gevolg van de extra controles.

Cargolux

Cargolux is een Luxemburgse vrachtluchtvaartmaatschappij en een van de grootste spelers in het internationale luchtvrachtvervoer. De maatschappij vliegt wereldwijd met vrachtvliegtuigen, waaronder de Boeing 747-8F, en heeft haar hoofdkantoor op de luchthaven van Luxemburg.