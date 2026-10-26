Airline start verre vluchten naar Schiphol met Airbus A321XLR

IndiGo zet sinds 26 oktober de Airbus A321XLR in op de route tussen Mumbai en Amsterdam. Daarmee vervangt de maatschappij de Boeing 787’s die eerder werden ingezet. Met een geplande vliegtijd van elf uur is de vlucht vanuit Mumbai een van de langste reguliere vluchten ter wereld die met de Airbus A321XLR worden uitgevoerd.

IndiGo met Airbus A321XLR naar Schiphol

IndiGo huurde eerder Boeing 787-9’s van Norse Atlantic Airways, inclusief bemanning, via een zogenoemde wetleaseconstructie. Met de overstap naar de A321XLR kiest de Indiase airline voor een smaller vliegtuigtype dat speciaal is ontworpen om met één gangpad ook langere afstanden af te leggen. De A321XLR behoort tot de Airbus A320neo-familie en heeft een groter vliegbereik dan eerdere varianten van de A321. Daardoor kan het toestel ook intercontinentale verbindingen bedienen waarvoor grotere widebodyvliegtuigen niet altijd noodzakelijk zijn.

Vlucht duurt elf uur

De vlucht, 6E21, van Mumbai naar Amsterdam staat volgens de dienstregeling gepland op elf uur. De terugvlucht naar Mumbai, 6E22, neemt naar verwachting negen uur en veertig minuten in beslag. De werkelijke vliegtijd kan variëren door onder meer weersomstandigheden, windrichting en de gekozen vliegroute.

195 stoelen aan boord

De Airbus A321XLR van IndiGo biedt plaats aan in totaal 195 passagiers. De airline belooft reizigers extra beenruimte en warme maaltijden in alle cabineklassen. Tijdens het winterseizoen voert IndiGo de verbinding aanvankelijk drie keer per week uit. Met de inzet van de A321XLR kan IndiGo de verbinding tussen India en Nederland voortzetten met een kleiner vliegtuigtype, terwijl reizigers rechtstreeks tussen beide steden kunnen blijven vliegen.