Alarm om vermoeide piloten: ‘Er moet iets veranderen’

Ruim driekwart van de Europese piloten heeft in de afgelopen vier weken minstens één keer een microsleep ervaren tijdens het vliegen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Ook melden veel vliegers dat ze onvoldoende rust krijgen. Volgens de onderzoekers is er nauwelijks vooruitgang geboekt ten opzichte van 2023.

Vermoeidheid blijft een structureel probleem

Het rapport, opgesteld door luchtvaartadviesbureau Baines Simmons in opdracht van de European Cockpit Association (ECA), schetst een aanhoudend probleem met fatigue management bij Europese luchtvaartmaatschappijen. Van de ondervraagde piloten kreeg 76,8 procent in de afgelopen vier weken minstens één keer te maken met een microsleep tijdens het uitvoeren van een vlucht. Daarnaast zegt 38,8 procent doorgaans of altijd onvoldoende rust te krijgen om opeenstapeling van vermoeidheid te voorkomen.

Ondanks deze signalen melden vliegers lang niet altijd wanneer ze te moe zijn om veilig te vliegen. Slechts 37,2 procent zegt in zo’n situatie doorgaans daadwerkelijk melding te maken van vermoeidheid. Daartegenover staat dat 24,2 procent aangeeft de vermoeidheid niet te melden en toch de cockpit in te gaan. De onderzoekers waarschuwen dat de cijfers wijzen op aanhoudende tekortkomingen in de manier waarop maatschappijen vermoeidheidsrisico’s herkennen en aanpakken.

Angst voor gevolgen

Een belangrijke verklaring voor het beperkte aantal meldingen is de vrees voor negatieve reacties van de werkgever. In de open antwoorden van het onderzoek noemt 38,2 procent van de piloten angst voor strafmaatregelen of vergeldingsacties door het management als reden om terughoudend te zijn met het indienen van een vermoeidheidsmelding. Daarnaast zegt 46,9 procent weleens vermoeid te hebben gevlogen uit bezorgdheid over de reactie van de werkgever. Nog eens 44 procent wilde naar eigen zeggen niet de aandacht op zichzelf vestigen.

Volgens ECA-voorzitter Tanja Harter moeten de uitkomsten een waarschuwing zijn voor airlines, toezichthouders en de Europese luchtvaartveiligheidsorganisatie EASA. ECA-bestuurder Coen George stelt dat een bedrijf dat vliegers ontmoedigt om vermoeidheid te melden, onvoldoende zicht krijgt op de werkelijke risico’s. Daardoor kunnen de vermoeidheidscijfers op papier gunstig lijken, terwijl het veiligheidsprobleem in de cockpit blijft bestaan.

Druk om langer door te vliegen

Ook het gebruik van Commander’s Discretion blijft een punt van zorg. Deze regeling geeft gezagvoerders onder uitzonderlijke omstandigheden de mogelijkheid om de geplande diensttijd te verlengen. Van de ondervraagde deelnemers maakte 38,3 procent in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek minstens één keer gebruik van de regeling. Bij 15,2 procent gebeurde dat twee keer of vaker. Tegelijkertijd vreest 69,1 procent in uiteenlopende mate negatieve gevolgen wanneer zij weigeren hun diensttijd te verlengen. In 2023 lag dat aandeel nog op 65,8 procent.

Volgens de ECA ontstaat hierdoor het risico dat piloten onder druk instemmen met een langere dienst, bijvoorbeeld om vertragingen op te vangen of een te optimistische planning alsnog uit te voeren. De organisatie stelt dat het gebruik van de regeling niet mag uitmonden in een verplichting om langer door te werken. Ook mogen zij niet worden benadeeld wanneer zij een verlenging om veiligheidsredenen afwijzen.

Just culture

Hoewel het Europese luchtvaartbeleid al sinds 2014 het principe van Just Culture kent, waarbij medewerkers veiligheidsproblemen moeten kunnen melden zonder automatisch bestraft te worden voor eerlijke fouten, ervaren piloten dat uitgangspunt in de praktijk niet overal als vanzelfsprekend.