Bizar incident tijdens storm met Boeing 737 van SunExpress (video)

Een Boeing 737 MAX van SunExpress kreeg tijdens de landing op Edinburgh Airport te maken met zware windstoten door storm Boelo. Beelden van de nadering laten zien hoe uitdagend de omstandigheden waren voor de bemanning. Daarbij lijkt de rechtervleugel van het toestel de grond te raken.

Zware windstoten

De harde wind maakte de landing voor de Boeing 737 MAX 8, registratie TC-SMP, een uitdaging. Een spotter legde de nadering vast op foto en video. De windstoten waren volgens de filmer zo krachtig dat hij zelf nauwelijks overeind kon blijven staan. Bij de landing komt de rechtervleugeltip gevaarlijk dicht bij de grond, maar voor zover bekend liep het toestel geen schade op. De Boeing vloog dezelfde dag zonder gemelde problemen terug naar Antalya, de Turkse vakantiebestemming van waaruit SunExpress veel vluchten uitvoert.

© Facebook/ Sebastian Kuczyński: https://www.facebook.com/groups/549368463201028/permalink/1695446385259891/

Uitdagende omstandigheden

Sterke en wisselende zijwind kan een landing aanzienlijk bemoeilijken. Piloten moeten het vliegtuig op koers houden en tegelijkertijd voorkomen dat een vleugel te dicht bij het baanoppervlak komt. Daarbij spelen onder meer de windrichting, de windkracht, de baanrichting en de beschikbare baanlengte een rol. De bemanning kan de nadering afbreken als de omstandigheden een veilige landing niet toelaten en vervolgens een nieuwe poging doen of uitwijken naar een andere luchthaven.