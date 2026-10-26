Breda Airport heeft opvallende plannen voor de toekomst

Breda International Airport onderzoekt hoe de luchthaven in Bosschenhoofd voldoende stroom kan krijgen voor elektrische vliegtuigen. Op termijn ziet NRG2fly mogelijkheden voor routes naar grote steden. ‘Londen of Parijs is een prima verbinding’, zegt Merlijn van Vliet, CEO van NRG2fly, tegen Up in the Sky. Daarvoor moet echter nog wel een oplossing worden gevonden voor de beperkte capaciteit van het stroomnet.

Van elektrische lesvluchten naar grotere vliegtuigen

In het Masterplan 2049 heeft Breda International Airport de ambitie vastgelegd om stapsgewijs te groeien in elektrisch vliegen. De eerste praktijkervaring is er al: vliegschool Breda Aviation leidt piloten (deels) op met een elektrisch lesvliegtuig. Op termijn wil de luchthaven ook voorbereid zijn op grotere elektrische toestellen voor passagiers- en vrachtvervoer. Daarvoor zijn echter laadvoorzieningen nodig die aansluiten op de technische mogelijkheden van de vliegtuigen en de beschikbare stroomcapaciteit.

Volgens Van Vliet is het belangrijk om de benodigde infrastructuur niet pas aan te leggen wanneer de vraag zich daadwerkelijk aandient. ‘Met NRG2fly zijn we bezig luchthavens voor te bereiden om elektrisch te vliegen’, zegt hij. Het bedrijf onderzoekt samen met gemeenten en luchthavens hoe die overgang praktisch mogelijk wordt. ‘Het is belangrijk dat al die partijen meedoen.’ De energievraag van een luchthaven staat immers niet op zichzelf.

Batterijen moeten ruimte op het stroomnet creëren

Juist die beperkte netcapaciteit vormt een belangrijk aandachtspunt in het onderzoek. Een nieuwe aansluiting of uitbreiding daarvan is niet altijd op korte termijn mogelijk. Volgens Van Vliet kan het daardoor lastig zijn om tijdig over voldoende vermogen te beschikken. NRG2fly onderzoekt daarom alternatieven waarmee de luchthaven minder afhankelijk wordt van een directe uitbreiding van de netaansluiting. Batterijen kunnen bijvoorbeeld stroom opslaan wanneer die beschikbaar is en later leveren wanneer de vraag piekt. Ook het lokaal opwekken van zonne-energie maakt deel uit van de verkenning.

Luchthaven als energiehub voor de omgeving

De ambities gaan verder dan het opladen van vliegtuigen. ‘Wij willen van het vliegveld een energiehub maken’, aldus Van Vliet. In dat scenario brengt de luchthaven verschillende functies samen: de energievoorziening voor elektrische vliegtuigen, laadmogelijkheden voor wegverkeer, lokale energieopwekking en opslag. Een gezamenlijk laadconcept kan ervoor zorgen dat voorzieningen voor de luchtvaart en het wegverkeer elkaar aanvullen en beter worden benut. Het onderzoek bekijkt daarom ook of een openbaar snellaadstation buiten het afgesloten luchthaventerrein interessant kan zijn voor inwoners, bezoekers, bedrijven en vervoerders uit de regio.

Ervaring uit Teuge moet Breda helpen

NRG2fly neemt bij het onderzoek ook ervaringen mee van andere luchthavens, waaronder Teuge, waar E-Flight Academy gevestigd is. Die kennis moet helpen om de mogelijkheden voor Breda International Airport concreet te maken. De luchthaven wil met het Masterplan 2049 een langetermijnrichting bepalen, maar hoeft volgens Van Vliet niet te wachten tot alle toekomstige vliegtuigtypen beschikbaar zijn. Door nu al te werken aan de energievoorziening en laadmogelijkheden kan de luchthaven zich voorbereiden op de volgende stappen in elektrisch vliegen.