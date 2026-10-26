Europa investeert miljoenen in Embraers voor speciale missies

Polen investeert 32.2 million zloty, omgerekend 7,3 miljoen euro, in de ombouw van vier Embraer E195’s van LOT Polish Airlines tot medische evacuatievliegtuigen. De investering vloeit voort uit een overeenkomst die LOT en RARS in juli 2025 sloten binnen het Europese civiele beschermingsmechanisme rescEU. Daarin zegde de Poolse luchtvaartmaatschappij toe noodtransport te verzorgen.

De toestellen krijgen apparatuur waarmee ze ernstig zieke patiënten kunnen vervoeren. Dankzij verschillende cabineconfiguraties kunnen de vliegtuigen ook weer worden ingezet voor reguliere passagiersvluchten.

Medische evacuaties

De Poolse overheidsinstantie voor strategische reserves (RARS) gunde het contract aan het Oostenrijkse Air Ambulance Technology. De opdracht omvat zowel de levering van medische apparatuur als de benodigde certificering. De inrichting biedt plaats aan maximaal zes patiënten die intensieve zorg nodig hebben of aan zestien patiënten op brancards. In totaal zijn vijf cabineconfiguraties mogelijk, zodat LOT de vliegtuigen afhankelijk van de situatie kan aanpassen. Het project moet uiterlijk 30 april 2027 zijn afgerond.

Drie vliegtuigen moeten daarvoor beschikbaar blijven, waarvan één specifiek voor medische evacuaties. De Embraers die onder het nieuwe contract vallen, dragen de registraties SP-LNA, SP-LNB, SP-LNC en SP-LND.

Embraers maken plaats voor Airbus

De medische aanpassing komt op een moment waarop LOT werkt aan de vernieuwing van haar regionale vloot. De maatschappij bestelde veertig Airbus A220’s, waarvan de leveringen in 2027 moeten beginnen. De nieuwe toestellen moeten de huidige regionale Embraers op termijn vervangen. De medische uitrusting geeft de vier E195’s ondertussen een aanvullende rol bij noodsituaties, zonder dat ze permanent aan passagiersvervoer worden onttrokken.