Europese airline opent 22 uur (!) durende route met Airbus A350

Finnair is gestart met een bijzondere nieuwe verbinding naar Australië. De Finse luchtvaartmaatschappij vliegt van Helsinki naar Melbourne, met een korte tussenstop in Bangkok. De eerste vlucht, AY145, is inmiddels een feit.

Finnair vertrekt voor eerste vlucht naar Melbourne

‘The wait is over. Tonight, we take off for Melbourne!’, schreef Finnair op sociale media. Daarmee luidde de maatschappij de start in van haar nieuwe verbinding tussen Finland en Australië. Finnair zet hiervoor een Airbus A350-900 in met registratie OH-LWO. De maatschappij richt zich op reizigers die vanuit Europa naar Australië willen vliegen, maar ook op Australiërs die naar Noord-Europa reizen. De nieuwe verbinding vergroot bovendien de mogelijkheden voor aansluitende vluchten binnen het netwerk van Finnair en haar partners.

Bijzondere vlucht duurt ruim 22 uur

De totale reistijd van vlucht AY145 bedraagt volgens Finnair 22 uur en 5 minuten. De tussenstop in Bangkok vormt een belangrijk onderdeel van de route: daar kunnen passagiers aan boord blijven terwijl het toestel zich voorbereidt op het tweede vluchtsegment naar Melbourne. Finnair behoudt daarbij hetzelfde vluchtnummer en hetzelfde vliegtuig. Dat maakt de verbinding anders dan een reis waarbij passagiers in Bangkok overstappen op een andere vlucht.

Meer Europese verbindingen naar Melbourne

De nieuwe route van Finnair is niet de enige verbinding die Europa en Melbourne via één tussenstop met elkaar verbindt. British Airways wil vanaf 11 januari eveneens dagelijks naar de Australische stad vliegen, vanaf Londen Heathrow via Kuala Lumpur. De Britse maatschappij zet daarvoor Boeing 787 Dreamliners in. De route betekent de terugkeer van British Airways naar Melbourne na ongeveer 21 jaar. Met beide verbindingen ontstaan extra mogelijkheden voor reizigers die tussen Europa en Australië vliegen. Finnair kiest daarbij voor een route via Bangkok, terwijl British Airways Kuala Lumpur als tussenstop gebruikt.