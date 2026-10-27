Airline zet A350 en B777 aan de kant voor Airbus A380

Etihad heeft een nieuwe mijlpaal te pakken. De luchtvaartmaatschappij heeft voor het eerst een A380 naar Bangkok gestuurd. Volgens de CEO liggen er voor zijn airline enorme kansen in Thailand.

Mijlpaal

De route tussen Abu Dhabi en Bangkok is niet nieuw. Etihad voert de route drie keer per dag, 21 keer per week uit. Toch bereikte de luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten deze week een nieuw hoohtepunt. Op 26 oktober landde er voor het eerst een Airbus A380 in de Thaise hoofdstad. De Superjumbo vervangt daarmee met de start van het winterseizoen onder andere de A350 en de B777 op deze route.

Premium markt

De A380, registratie A6-APD, steeg op 25 oktober rond 23:00 uur op vanaf Abu Dhabi met een vertraging van ongeveer anderhalf uur . Na een vlucht van iets minder dan zes uur landde de machine in Bangkok. Etihad noemt de inzet van de dubbeldekker een gigantische mijlpaal. ‘De aankomst van de A380 laat nog maar eens zien hoe we investeren om aan de klantvraag te voldoen’ zegt CEO Antonoaldo Neves. ‘Thailand is een belangrijke premium markt voor Etihad, en ons vlaggenschip op deze route inzetten biedt ons de mogelijkheid om de capaciteit te verhogen én onze kenmerkende ervaring aan gasten aan te bieden.’

A380 op volle sterkte

De A380-vloot van Etihad is sinds september weer volledig up and running, nadat een aantal toestellen jarenlang in de opslag stond. Op 17 september kwam de negende en tevens laatste Superjumbo na jaren weer thuis. De machine stond al die tijd in Tarbes in Zuid-Frankrijk. Etihad had de machines daar in de coronapandemie geparkeerd, maar kan ze inmiddels weer goed gebruiken.