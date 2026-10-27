Business Class bij Transavia? De airline won er zelfs een prijs mee

Transavia bestaat 61 jaar. Ter gelegenheid van die mijlpaal vroeg Up in the Sky de luchtvaartmaatschappij naar bijzondere weetjes uit haar geschiedenis. Zo bood Transavia ooit Business Class aan, was het de eerste Nederlandse airline die de Boeing 707 inzette en kreeg het in 1989 de eerste vrouwelijke gezagvoerder van Nederland.

Van chartermaatschappij naar miljoenen passagiers

Toen Transavia in 1965 werd opgericht, zag de luchtvaartmaatschappij er heel anders uit dan vandaag. De onderneming richtte zich aanvankelijk vooral op chartervluchten en beschikte over een relatief kleine vloot. Inmiddels vliegt zij naar meer dan negentig bestemmingen in Europa en Noord-Afrika en vervoerde het in 2025 voor het eerst meer dan tien miljoen passagiers in één jaar. Volgens Transavia is één element in al die jaren overeind gebleven: het ondernemerschap en de durf waarmee de maatschappij haar activiteiten ontwikkelde.

Van de Douglas DC-6 naar de Boeing 737

De eerste vliegtuigen waren de Douglas DC-6’s. Tussen 1966 en 1969 vloog de maatschappij met in totaal tien exemplaren van dit type, voordat de vloot verder moderniseerde. In juni 1968 volgde de Boeing 707, waarmee de airline naar eigen zeggen de eerste Nederlandse maatschappij werd die een Boeing inzette. Daarna maakte de Franse Sud Aviation Caravelle zijn opwachting. Transavia was de enige Nederlandse gebruiker van dit straalvliegtuig en zette er tussen 1969 en 1975 in totaal vijftien in. In mei 1974 volgde opnieuw een primeur: de eerste Boeing 737 van de maatschappij arriveerde, met registratie PH-TVC. Het toestel was bovendien de eerste fabrieksnieuwe Boeing in de Transavia-vloot.

Business Class

Een opvallend hoofdstuk uit de geschiedenis is de Business Class die Transavia op de lijndienst naar London Gatwick aanbood. Het concept ging op 26 oktober 1986 van start en leverde de maatschappij later een onderscheiding op voor de beste Business Class op een korte vlucht. De Business Class is een van de minder bekende historische weetjes die de maatschappij ter gelegenheid van haar verjaardag onder de aandacht brengt.

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Eerste vrouwelijke gezagvoerder in 1989

Transavia kende ook een primeur op het gebied van diversiteit in de cockpit. In 1989 werd Cockie van Giessel volgens de maatschappij de eerste vrouwelijke gezagvoerder bij een Nederlandse luchtvaartmaatschappij. In datzelfde jaar voerde het bedrijf ook een vlucht uit met een volledig vrouwelijke bemanning. Daarmee markeerde 1989 een bijzonder moment in de geschiedenis van de Nederlandse commerciële luchtvaart.

Vlootvernieuwing

Ook na 61 jaar blijft Transavia veranderen. De maatschappij werkt aan de vernieuwing van haar vloot en verwelkomde in 2026 haar twintigste Airbus A321neo. Het nieuwe toesteltype moet bijdragen aan een vloot die stiller, zuiniger en moderner is. Daarnaast stationeerde de airline onlangs voor het eerst een A321neo op Rotterdam The Hague Airport. Op Schiphol bestaat inmiddels ongeveer twee derde van de Transavia-vloot uit Airbus-toestellen, aldus de maatschappij.

Ook de Belgische activiteiten groeien: waar Transavia in 2022 met twee vliegtuigen vanaf Brussels Airport begon, zijn dat er inmiddels vier en werkt de maatschappij er met lokaal personeel. Verder ontving Transavia tijdens Routes World 2026 een Airline Award voor de samenwerking met luchthavens en bestemmingspartners en de ontwikkeling van het routenetwerk. De maatschappij ziet de vlootvernieuwing en de uitbreiding van haar activiteiten als belangrijke stappen voor de komende jaren.