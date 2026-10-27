Europese airline start vrachtvluchten naar Rusland

Turkish Cargo breidt zijn netwerk in Rusland uit met een nieuwe rechtstreekse vrachtroute tussen Istanbul en Moskou. De vrachtdivisie van Turkish Airlines start op 31 oktober met een wekelijkse verbinding naar de internationale luchthaven Sjeremetjevo. De nieuwe route maakt deel uit van het wintervluchtschema voor 2026 en moet de verbindingen voor luchtvracht tussen beide steden versterken.

Wekelijkse vrachtvluchten

De nieuwe verbinding verbindt Istanbul rechtstreeks met Moskou Sjeremetjevo, een van de belangrijkste luchthavens van de Russische hoofdstad. Met de toevoeging aan het wintervluchtschema breidt de vrachtvervoerder haar operationele netwerk in Rusland verder uit. De verbinding biedt een extra mogelijkheid om goederen via Istanbul tussen Moskou en andere internationale bestemmingen te vervoeren. Turkish Cargo heeft geen verdere details bekendgemaakt over de ingezette vrachtvliegtuigen of de beschikbare laadcapaciteit op de nieuwe route.

Russische markt

De nieuwe verbinding past binnen de bredere inspanningen van Turkish Cargo om het internationale netwerk voor luchtvracht uit te breiden. Istanbul fungeert daarbij als overstappunt voor goederenstromen tussen verschillende markten. Met de rechtstreekse verbinding naar Sjeremetjevo voegt de vrachtvervoerder een nieuwe schakel toe aan haar netwerk in Rusland. De wekelijkse frequentie betekent dat de route voorlopig beperkt blijft tot één vlucht per week. Of Turkish Cargo de frequentie later verhoogt, is niet bekendgemaakt.